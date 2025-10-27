– Foto: Lorena Pietler

Trainer Schmidt kritisiert Einstellung nach dem Platzverweis TuS Altwarmbüchen verliert deutlich beim Blauen Wunder Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 Altwarmbüche Blaues Wunde

Der TuS Altwarmbüchen hat am 14. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Tabellennachbarn SG Blaues Wunder Hannover unterlag die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt klar mit 0:4 (0:1). Während die Gastgeber sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten, bleibt der Aufsteiger aus Altwarmbüchen tief im Tabellenkeller stecken.

Schon die Anfangsphase brachte die Gäste auf die Verliererstraße. Kaum 30 Sekunden waren gespielt, als ein abgefälschter Schuss von Naveen Ragu im Netz zappelte – das frühe 1:0 für das Blaue Wunder. „Nach einem richtig guten Spiel folgt immer ein schlechtes – so auch gestern. Nach 27 Sekunden wurden wir durch einen abgefälschten Schuss kalt erwischt“, kommentierte Schmidt. Sein Team habe in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt, Zugriff auf das Spiel zu bekommen: „Blaues Wunder bot spielerisch ein sehr gutes Positionsspiel. Das Zentrum gehörte eindeutig dem Gegner.“ Gestern, 15:00 Uhr SG Blaues Wunder Hannover Blaues Wunde TuS Altwarmbüchen 1954 Altwarmbüche 4 0 Abpfiff

Die Gastgeber kontrollierten die Partie weitgehend, ohne viele zwingende Chancen zu benötigen. Altwarmbüchen versuchte, mit einer Systemumstellung mehr Präsenz im Mittelfeld zu erlangen. „Das hat in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit auch besser geklappt“, so Schmidt. Zur Pause blieb es dennoch beim knappen Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kam der TuS mit neuer Energie aus der Kabine und zeigte sich zunächst verbessert. „Wir sind wirklich mit viel Energie rausgekommen und hatten nach vorne gute Aktionen. Da hatte ich das Gefühl, dem Ausgleich nahe zu sein“, erklärte der Trainer. Doch dann folgte der Knackpunkt der Partie: Ein leichtfertiger Ballverlust im Spielaufbau führte zum 0:2 – erneut durch Ragu. „Wir verlieren sehr unnötig den Ball, alle warten auf den Pfiff wegen eines vermeintlichen Foulspiels – das war aber absolut keins. Blaues Wunder bleibt wach und nutzt das eiskalt.“