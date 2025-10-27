Trainer Schmidt kritisiert Einstellung nach dem Platzverweis

Der TuS Altwarmbüchen hat am 14. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Tabellennachbarn SG Blaues Wunder Hannover unterlag die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt klar mit 0:4 (0:1). Während die Gastgeber sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten, bleibt der Aufsteiger aus Altwarmbüchen tief im Tabellenkeller stecken.
Schon die Anfangsphase brachte die Gäste auf die Verliererstraße. Kaum 30 Sekunden waren gespielt, als ein abgefälschter Schuss von Naveen Ragu im Netz zappelte – das frühe 1:0 für das Blaue Wunder. „Nach einem richtig guten Spiel folgt immer ein schlechtes – so auch gestern. Nach 27 Sekunden wurden wir durch einen abgefälschten Schuss kalt erwischt“, kommentierte Schmidt. Sein Team habe in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt, Zugriff auf das Spiel zu bekommen: „Blaues Wunder bot spielerisch ein sehr gutes Positionsspiel. Das Zentrum gehörte eindeutig dem Gegner.“
Die Gastgeber kontrollierten die Partie weitgehend, ohne viele zwingende Chancen zu benötigen. Altwarmbüchen versuchte, mit einer Systemumstellung mehr Präsenz im Mittelfeld zu erlangen. „Das hat in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit auch besser geklappt“, so Schmidt. Zur Pause blieb es dennoch beim knappen Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel kam der TuS mit neuer Energie aus der Kabine und zeigte sich zunächst verbessert. „Wir sind wirklich mit viel Energie rausgekommen und hatten nach vorne gute Aktionen. Da hatte ich das Gefühl, dem Ausgleich nahe zu sein“, erklärte der Trainer. Doch dann folgte der Knackpunkt der Partie: Ein leichtfertiger Ballverlust im Spielaufbau führte zum 0:2 – erneut durch Ragu. „Wir verlieren sehr unnötig den Ball, alle warten auf den Pfiff wegen eines vermeintlichen Foulspiels – das war aber absolut keins. Blaues Wunder bleibt wach und nutzt das eiskalt.“
Nur acht Minuten später machte Ragu mit seinem dritten Treffer alles klar. Altwarmbüchen fiel danach völlig auseinander. „Im Anschluss haben wir uns nur mit anderen Dingen beschäftigt, nur nicht mit Fußball“, kritisierte Schmidt deutlich. Nach einem Platzverweis war das Spiel endgültig entschieden, und in der Schlussminute setzte Elias Zougari mit dem 4:0 den Schlusspunkt.
Besonders die Einstellung einiger Spieler stieß dem TuS-Coach übel auf: „So eine Einstellung und ein solches Verhalten einiger ist inakzeptabel und darf in der Form nie wieder vorkommen. Nur mit einer Einheit werden wir die Klasse halten.“ Trotz der Pleite fand Schmidt auch lobende Worte für den Gegner: „Blaues Wunder spielt einen klasse Ball und steht für mich zu Unrecht da unten im Tabellenkeller.“
Für Altwarmbüchen wird die Lage dagegen immer prekärer. Mit nur acht Punkten aus 13 Spielen belegt der Aufsteiger den vorletzten Platz. Hinzu kommt die anhaltende personelle Not: Mehrere Stammspieler fehlen weiterhin verletzt, und die Trainingsbeteiligung ist gering. „Wir müssen jetzt Wunden lecken und irgendwie in die Winterpause kommen, damit wichtige Spieler zurückkehren“, sagte Schmidt abschließend.
SG Blaues Wunder Hannover – TuS Altwarmbüchen 1954 4:0
SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt, Jakob Herrmann, Vincent Grannas (67. Marlon Bernhardt), Moriba Tomaszewski (31. Julius Jakob), Jonathan Gille, Morten Abromeit, Naveen Ragu (67. Elias Zougari), Joel Lothar Bruns (83. Arsalan Alaghbri), Julian Max Christian Schulz (83. Tarek Gärtner), Zakariya Abdoun, Alexander Hose - Trainer: Leon Erler
TuS Altwarmbüchen 1954: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Marek Müller, Marco Faulborn (83. Alexander Müller), Timo Rowold, Daniel Hector Patino Mosquera (76. Ferit Talu), Leon Urbach, Mirko Blech (73. David Czepiel), Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann, Yannik Gruhn (54. David Arnold) - Trainer: Sebastian Schmidt
Schiedsrichter: Benedikt Junge
Tore: 1:0 Naveen Ragu (1.), 2:0 Naveen Ragu (59.), 3:0 Naveen Ragu (67.), 4:0 Elias Zougari (90.)