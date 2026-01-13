Trainer Sascha Schröder wird beim SC Lahr viel zugetraut

Mit seiner ersten Mannschaft überwintert der SC Lahr in der Verbandsliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Spitzenreiter FC Teningen hat fünf Punkte mehr auf dem Konto, die Lahrer indes ein Spiel weniger ausgetragen. Für die Frühjahrssaison kündigt sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Vereinen an – und es ist offensichtlich, dass der SC Lahr nach 2023 erneut an der Tür zur Oberliga klopft. Die Fußballer von der Dammenmühle stehen zudem im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals und treffen in diesem Wettbewerb am 1. April im eigenen Stadion auf den Türkischen SV Singen. Damit nicht genug: Das SC-Reserveteam, das im vergangenen Sommer in die Landesliga aufgestiegen ist, schlägt sich in dieser Spielklasse beachtlich und liegt aktuell als Tabellenzehnter vor den ersten Teams namhafter Ortenauer Rivalen wie dem Offenburger FV und dem SV Stadelhofen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.