Trainer Sascha Hein sucht neuen Verein – mit Kontaktdaten

In der laufenden Saison hat Sascha Hein bis Ende September den SV Oppum in der Kreisliga B gecoacht. Dieses Kapitel ist für ihn nun beendet, und der bezirksligaerfahrene Trainer sucht eine neue Aufgabe im Seniorenbereich in Krefeld und Umgebung.

Erste Trainererfahrungen konnte Hein bereits in der Spielzeit 2012/13 bei seinem Heimatverein TSV Bockum in der Kreisliga B sammeln. Seither ist er durchgehend im Trainergeschäft tätig. Von Bockum ging es zum SuS Krefeld, über den Linner SV in der A-Liga bis hin zum VfB Uerdingen, mit dem er 2022 den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. In der vergangenen Saison übernahm er den SV Oppum in der Kreisliga B, den er im September dieses Jahres verlassen hat.

Über sich selbst sagt Hein: „Mich zeichnen eine Menge fußballerische Erfahrung, Spieler- und Mannschaftsentwicklung, spielorientiertes Training, Leidenschaft, Liebe zum Fußball, Ehrgeiz, Motivation, Weitsicht, viel Erfahrung auf und neben dem Platz in Ligen von der Kreisklasse B bis zur Landesliga, Verantwortungsbewusstsein, zielorientiertes Arbeiten, das Berücksichtigen von Vereinsinteressen und vieles mehr aus."