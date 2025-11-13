 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sascha Hein sucht neue Trainerstelle
Sascha Hein sucht neue Trainerstelle – Foto: Michael Locke

Trainer Sascha Hein sucht neuen Verein – mit Kontaktdaten

Sascha Hein stand zuletzt beim SV Oppum in der Kreisliga B an der Seitenlinie. Jetzt sucht der 45-Jährige eine neue Herausforderung im Krefelder Raum.

In der laufenden Saison hat Sascha Hein bis Ende September den SV Oppum in der Kreisliga B gecoacht. Dieses Kapitel ist für ihn nun beendet, und der bezirksligaerfahrene Trainer sucht eine neue Aufgabe im Seniorenbereich in Krefeld und Umgebung.

Erste Trainererfahrungen konnte Hein bereits in der Spielzeit 2012/13 bei seinem Heimatverein TSV Bockum in der Kreisliga B sammeln. Seither ist er durchgehend im Trainergeschäft tätig. Von Bockum ging es zum SuS Krefeld, über den Linner SV in der A-Liga bis hin zum VfB Uerdingen, mit dem er 2022 den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. In der vergangenen Saison übernahm er den SV Oppum in der Kreisliga B, den er im September dieses Jahres verlassen hat.

Über sich selbst sagt Hein: „Mich zeichnen eine Menge fußballerische Erfahrung, Spieler- und Mannschaftsentwicklung, spielorientiertes Training, Leidenschaft, Liebe zum Fußball, Ehrgeiz, Motivation, Weitsicht, viel Erfahrung auf und neben dem Platz in Ligen von der Kreisklasse B bis zur Landesliga, Verantwortungsbewusstsein, zielorientiertes Arbeiten, das Berücksichtigen von Vereinsinteressen und vieles mehr aus."

Interessierte Vereine können sich unter folgender Nummer bei Sascha Hein melden: +49 1520 1919733

>>> Das ist Sascha Hein

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.

Nach Rücksprache mit den Kandidaten, die bereits über FuPa gesucht haben, dürfen sich suchende Spieler im Regelfall über viele Anfragen freuen. Schließlich gibt es überall Bedarf und jeder Verein ist froh, neue Spieler im Team begrüßen zu dürfen.

