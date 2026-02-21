Trainer Sandro Scuderi richtet eindringliche Worte an sein Team

Der VfR Warbeyen benötigt ein Erfolgserlebnis – Foto: Pascal Derks

Ob Wolfsburg, Stuttgart oder Ingolstadt – seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga haben die Spielerrinnen des VfR Warbeyen bereits so manchen Kilometer quer durch Deutschland zurückgelegt. Doch eine derart lange Anreise wie an diesem Wochenende war bislang nicht dabei: Am Sonntag ist der VfR Warbeyen bei der zweiten Mannschaft des amtierenden Deutschen Meisters FC Bayern München zu Gast.

Was der Trainer damit meint: Der VfR Warbeyen steht in München unter Zugzwang. Im Tabellenkeller der 2. Bundesliga hat die Konkurrenz zuletzt spürbar angezogen. Eintracht Frankfurt II, gegen die der VfR vor drei Wochen noch unglücklich mit 0:1 den Kürzeren gezogen hatte, setzte am Mittwoch ein Ausrufezeichen.

Bis zum FC Bayern Campus, wo die Partie am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen wird, liegen rund 700 Kilometer vor dem VfR Warbeyen. Aus diesem Grund erfolgt die Anreise, wie so oft in dieser Saison, bereits einen Tag vorher. „Wir freuen uns auf das Wochenende und auf die Herausforderung beim FC Bayern München II. Es kommt ja nicht so oft im Leben vor, dass man da auf dem Campus spielen kann. Bei uns herrscht ein gesunder Mix aus Vorfreude und Seriosität mit Blick auf unsere Situation“, sagt Sandro Scuderi vor der Abreise am Samstag.

Mit dem überraschenden 3:2-Erfolg beim SV Meppen kletterte Eintracht Frankfurt II zumindest vorübergehend über den Abstiegsstrich. Für den VfR bedeutet das: Der Rückstand zum rettenden Ufer ist nun auf elf Zähler angewachsen.

Wenn der Klassenerhalt noch gelingen soll, ist der VfR Warbeyen, der weiterhin bei sechs Punkten steht, am Sonntag in München zum Siegen verdammt – und das auch gegen Gegner mit großem Namen.

FC Bayern München II im Formhoch

Der FC Bayern München II steht in der Tabelle mit 20 Punkten auf Rang neun, ist sportlich jedoch keineswegs außer Reichweite. Schon im Hinspiel (1:2) begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, ehe ein Foulelfmeter die Partie in der Nachspielzeit zugunsten des FCB II entschied.

Im Jahr 2026 konnten die Münchnerinnen bisher überzeugen. Siege gegen die Abstiegskonkurrenten Turbine Potsdam (6:0), VfL Wolfsburg II (3:2) und Borussia Mönchengladbach (3:1) ließen das Team von Trainer Jerome Reisacher aus der roten Zone klettern. Mit einem weiteren Erfolgserlebnis gegen den VfR Warbeyen am Sonntag würde man sich weiter aus der Gefahrenzone entfernen.

Während in München also wieder eine realistische Perspektive erkennbar ist und der Trend klar nach oben zeigt, spitzt sich die Lage in Warbeyen weiter zu. Die 1:4-Heimniederlage gegen den SV Meppen, bei der der VfR fast eine halbe Stunde in Überzahl agierte, hat die Situation weiter verschärft. Mit jedem Spieltag ohne Sieg schwindet der Handlungsspielraum. Unentschieden helfen dem abgeschlagenen Schlusslicht in der aktuellen Konstellation kaum noch weiter. Der VfR Warbeyen braucht Siege, keine Achtungserfolge.

Sandro Scuderi mahnt nach dem Meppen-Spiel, dass kämpferische Tugenden allein nicht reichen, wenn individuelle Fehler den Gegner regelmäßig einladen. „Wir dürfen nicht nur willentlich und vom Ackern her an die Grenze gehen – das werden wir auch in München schaffen. Wichtiger ist, dass wir die Fehler minimieren, denn dann brauchen wir uns vor niemandem verstecken. Wir sind seit dem Jahresbeginn auf einem besseren Weg, aber wir müssen das jetzt unbedingt in Punkte ummünzen“, sagt der VfR-Trainer.