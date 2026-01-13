– Foto: Nicolas Schoch

Trainer Samet Balaban verlängert beim SV Hussenhofen Trainer Samet Balaban verlängert beim SV Hussenhofen – und das Team zieht mit

Fußball, Kreisliga A1 Ostwürttemberg: Der SV Hussenhofen vertraut weiterhin auf sein Trainerteam Samet Balaban und Recep Kirli. Auch der komplette Kader des Tabellenelften hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Die junge Mannschaft soll weiter wachsen – und frühzeitig den Klassenerhalt sichern.

Der SV Hussenhofen war im Jahr 2025 so etwas wie die Wundertüte der Liga. Im Juni hatten die Blau-Weißen erst am letzten Spieltag noch den Gang in die Abstiegsrelegation verhindert, pirschten sich im Herbst dann zwischenzeitlich bis auf Tabellenplatz vier vor. „Wir wollten die Mannschaft verjüngen und haben das geschafft“, verweist Trainer Samet Balaban auf den Altersdurchschnitt seiner Elf von rund 25 Jahren. Im zweiten Jahr unter seiner Regie ist der SVH stabiler geworden, aber noch nicht stabil genug. Vor der Winterpause gingen sechs von sieben Spielen verloren, beim TSB Gmünd (0:7) und bei der SG Bettringen II (1:8) gab es heftige Klatschen „Da müssen wir dagegen steuern, um den Klassenerhalt so früh wie möglich zu schaffen“, betont Balaban. Doch insgesamt fällt das Zwischenzeugnis positiv aus: Sechs Siege hat der SVH bereits eingefahren und damit fast so viele wie in der kompletten Vorsaison, als es sieben waren.

Für Abteilungsleiter Christoph Kottmann ein klares Indiz dafür, dass der Weg in die richtige Richtung führt. „Samet Balaban und Recep Kirli sind ein Teil der SVH-Familie und beide Seiten wissen, was wir aneinander haben“, so Kottmann. Weshalb es auch keinerlei Zweifel daran gab, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Chefcoach und seinem Co-Trainer fortzusetzen. Für die Zukunft will sich der Verein punktuell verstärken, um künftig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aktuell ist der Vorsprung von vier Punkten zur Gefahrenzone alles andere als beruhigend. Weshalb Kottmann den Fokus voll auf die Rückrunde legt: „Die Kreisliga A muss gehalten werden – wir wissen, dass das alles andere als einfach wird.“ Ein wichtiger Fingerzeig: Auch alle aktuellen Spieler bleiben dem Verein treu. „Darauf sind wir gerade bei unseren jungen Talenten besonders stolz“, betonen Abteilungsleiter und Trainer. Der 20 Jahre junge Mike Werner hat in 12 Saisonspielen bereits 14 Treffer erzielt, auch abseits des Feldes übernimmt er als zweiter Kapitän bereits viel Verantwortung. Auch die Entwicklung von Peter Schwarzkopf (21) und David Felske (24) hebt Balaban explizit hervor: „Sie sind unsere Dynamos, die extrem viel laufen und große Torgefahr ausstrahlen.“