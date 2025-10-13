Trainer-Rückzug bei Thyrnau:»Verlieren einen Hunderprozentigen«

"Die Entscheidung von Konrad hat keine sportlichen Gründe, sondern ist eine private Geschichte. Wir lassen ihn ungern ziehen, weil er ein absolutes Vorbild an Engagement und Einsatz ist. Neben seiner Tätigkeit bei der ersten Mannschaft hat er sich noch um die Zweite gekümmert und ist dort sogar noch regelmäßig als Spieler in die Bresche gesprungen. In den knapp zwei Jahren bei uns hat er keine Trainingseinheit verpasst. Wir verlieren einen Hundertprozentigen, bei dem wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und ihm alles Gute für seine Zukunft wünschen", sagt SG-Manager Andreas Mautner.





Ob Christian Weber, der sich im April einer Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat und seither nicht mehr aktiv ins Geschehen eingreifen kann, einen neuen Kollegen an die Seite gestellt bekommt, ist noch offen. "Wir werden das intern besprechen und schauen, was sich für Möglichkeiten ergeben. Christian hat unser vollstes Vertrauen und wir hoffen zudem, dass er nach der Winterpause auch wieder spielen kann", verrät Mautner, dessen Team nach dem 2:1-Sieg beim FC Tittling zumindest keinen direkten Abstiegsrang mehr belegt. "Uns war klar, dass es vermutlich eine schwierige Saison werden wird. Wir haben aber jetzt zweimal in Folge gewinnen können und ich habe den Eindruck, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Die Liga ist sehr ausgeglichen, im Vergleich zu den Jahren davor aber etwas schwächer geworden. Der Klassenerhalt ist machbar. Vor der Winterpause haben wir noch vier sehr wichtige Spiele, in denen wir fleißig punkten müssen", fordert Mautner.