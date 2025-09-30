Trainer-Rückzug bei SG Altreichenau - Schmöller-Aus bei Dreisessel

Die Zeit von Mario Heigl bei der SG Altreichenau / HIntereben ist nach nur drei Monaten schon wieder abgelaufen – Foto: Karl-Heinz Hönl

In der Kreisklasse Freyung / Passau haben sich in den vergangenen Wochen interessante Dinge hinter den Kulissen getan. In der Vorwoche hat Mario Heigl bei der SG Altreichenau / Hintereben das Handtuch geworfen. Bereits Anfang September hat der FC Dreisessel die Zusammenarbeit mit Co-Spielertrainer Dominik Schmöller beendet.

Bereits beim eminent wichtigen 3:2-Auswärtserfolg beim Tabellenschlusslicht SV Haus im Wald stand Mario Heigl nicht mehr an der Seitenlinie der SG Altreichenau / Hintereben. Der 52-Jährige erklärte im Vorfeld der Partie seinen Rückzug und stand somit nur etwas mehr als drei Monate in Diensten der Spielgemeinschaft. "Für uns kam der Entschluss von Mario komplett unerwartet. Es gab keinerlei Probleme und wir wussten, dass es für uns in einer stark besetzten Kreisklasse Freyung / Passau nur um den Klassenerhalt gehen wird. Diesbezüglich befanden wir uns im Soll, aber Mario zeigte sich mit der sportlichen Situation unzufrieden und war nicht mehr umzustimmen", berichtet Hinterebens Klubboss Armin Schmid, der aber trotz des Rückzuges nicht in Panik verfällt: "Mit Spielercoach Marcus Mandl und Co-Spielertrainer Dominic Obergroßberger sind wir nach wie vor gut aufgestellt. Wir werden auch keinen Linientrainer dazuholen und in der aktuellen Konstellation mindestens bis zum Saisonende weitermachen."









Rätsel wirft das Aus von Dominik Schmöller (am Ball) beim FC Dreisessel auf – Foto: Robert Geisler









Nur gerätselt werden kann über die Trennungsgründe des FC Dreisessel von Dominik Schmöller. Der 34-jährige Routinier, der in der Spielzeit 2023/2024 Chefanweiser beim damaligen Landesligisten SpVgg GW Deggendorf war, wurde beim aktuellen Rangzweiten der Kreisklasse Freyung / Passau schon vor vier Wochen freigestellt. Trotz mehrmaliger Nachfrageversuche war Thomas Rothbauer, der sportlicher Leiter des Fusionsklubs ist, nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Auch der geschasste Schmöller hält sich bedeckt: "Aktuell werde ich mich nicht zum Sachverhalt äußern, da ich dem Verein die Chance geben möchte, bestimmte Vereinbarungen zu erfüllen."