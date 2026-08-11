Trainer-Rücktritt: VfV 06 steht nach Fehlstart vor einem Neuanfang Einen Tag nach dem 0:5 beim SC Spelle-Venhaus tritt Ridha Kitar als Trainer des VfV 06 Hildesheim zurück von red · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

Der Saisonstart des VfV 06 Hildesheim hat innerhalb weniger Tage eine grundlegende Veränderung ausgelöst. Nach dem frühen Aus im NFV-Pokal und der 0:5-Niederlage zum Oberliga-Auftakt beim SC Spelle-Venhaus hat Cheftrainer Ridha Kitar mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Die Verantwortlichen respektieren die Entscheidung. Eine Nachfolgeregelung gibt es zunächst nicht.

Kitar informierte die Verantwortlichen des VfV 06 bereits in der Nacht zu Montag über seine Entscheidung. „Ich trage die persönliche Verantwortung. Daher ist es für mich konsequent und folgerichtig, die Konsequenzen aus diesem Fehlstart zu ziehen. Ich hoffe, dass der Verein den eingeschlagenen Weg des Umbruchs weiter geht, denn dieser ist aus meiner Sicht absolut richtig und notwendig. Für die Zukunft wünsche ich dem VfV 06 alles erdenklich Gute“, wird er auf der Homepage des Vereins zitiert. Die Vereinsführung respektiert den Schritt und bedauert das Ende der Zusammenarbeit. „Ridha hat in seiner Zeit beim VfV 06 sehr Zeit, Energie und Leidenschaft in unsere Aufgabe investiert. Wir bedauern, dass die gemeinsame Zusammenarbeit an diesem Punkt endet, respektieren aber seine persönliche Entscheidung. Gerade in einer sportlich schwierigen Situation verdient es Anerkennung, Verantwortung zu übernehmen und eine solche Entscheidung im Sinne des Vereins zu treffen.“

Fehlstart nach Pokalaus und Niederlage in Spelle Der Rücktritt kommt nach einem misslungenen Auftakt in die neue Saison. Dem frühzeitigen Aus im NFV-Pokal folgte am Sonntag die deutliche Niederlage beim SC Spelle-Venhaus. Dabei hatte die Hildesheimer Mannschaft zunächst selbst die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Nach dem ersten Gegentreffer verlor das Team jedoch zunehmend die Kontrolle über die Partie und musste sich am Ende mit 0:5 geschlagen geben. Damit erfüllte sich die Hoffnung auf einen sportlichen Neustart nach der Sommerpause und den personellen Veränderungen zunächst nicht. Kitar hatte die Verantwortung für die Entwicklung der neu formierten Mannschaft übernommen und zieht nun unmittelbar nach dem Fehlstart die Konsequenzen.