Trainer-Rücktritt schwebt über dem VfL Leiferde Nach dem 5:0-Erfolg gegen Arminia Vechelde steht der Bezirksligist noch ohne Coach da. Jetzt wartet Groß-Lafferde.

Die sportliche Nachricht hätte ein Aufbruchsignal sein können: Mit 5:0 fegte der VfL Leiferde am vierten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig den SV Arminia Vechelde vom Platz und holte damit die ersten drei Zähler der noch jungen Saison. Doch während der klare Sieg für Erleichterung sorgte, ist die Trainerfrage noch nicht geklärt. Denn Tuna Bayrak ist vor wenigen Tagen zurückgetreten – ebenso wie sein Co-Trainer Mert.

Der Verein bestätigte den Rücktritt offiziell. In einer Stellungnahme bedankte sich der VfL ausdrücklich für die geleistete Arbeit: „Unter seiner Führung haben wir im zweiten schwierigen Bezirksligajahr einen souveränen elften Tabellenplatz erreicht und sind bis ins Halbfinale des Flutlichtpokals gekommen.“ Man habe die Entscheidung Bayraks „mit Überraschung“ zur Kenntnis genommen, respektiere sie aber ausdrücklich, da sie aus persönlichen Gründen erfolgt sei. In der Zwischenzeit wurde gegen die ersatzgeschwächte Arminia aus Vechelde noch ein deutliches Zeichen auf dem Platz gesetzt. Der VfL agierte wie befreit, nutzte seine Chancen konsequent und zeigte phasenweise erfrischenden Offensivfußball. Die Treffer erzielten Luca Pospiech (21., 59.), Rick Kaupert (42.), Luca Blümel (49.) und Jan-Eric David (67.). Schiedsrichter der Partie war Philipp Appel.