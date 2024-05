Trainer-Rücktritt nach Niederlage gegen Unterstrass

Kickers Luzern: Trainer gibt Rücktritt. Das 1:2 gegen Perlen-Buchrain war bereits die siebte Niederlage in Folge. Kickers Luzern hat damit in der Rückrunde noch keinen einzigen Punkt geholt. Trainer Daniel "Bula" Bucher stand da aber bereits nicht mehr an der Seitenlinie. Dieser hatte nach dem 0:2 gegen Unterstrass seinen Rücktritt gegeben. Klar ist aber ohnehin längst: Selbst ein Wunder dürfte den Stadtluzernern nicht mehr helfen um den drohenden Abstieg aus der Gruppe 3, wo auch Red Star mitspielt, abzuwenden.

FC Gossau SG: Neue Trainerlösung mit Tobler/Abegglen. Erstligist Gossau SG hat ligaunabhängig die Weichen für die kommende Saison gestellt. Zwei-Coach Giuliano Tobler, der zunächst ab Ende Oktober ein erstes Mal ad interim für den entlassenen Oscar Escobar übernahm, und dann Ende März Roland Näf (er wurde in der Winterpause verpflichtet) beerbte, wird nun fix Cheftrainer. Assistiert wird Tobler inskünftig vom langjährigen Stürmer Nico Abegglen. Für die Gossauer dürfte es allerdings schwierig werden den drohenden Abstieg abzuwenden. In der "Zürcher Gruppe 3" zieren sich schon mit einigem Abstand das Tabellenende. Apropos Zürich: Trainerroutinier Tobler (er wird dieses Jahr 72!) hat auch eine Vergangenheit in der Region, wo er zum Anfang der 2000-er Jahre in Wülflingen und Glattbrugg in der Verantwortung stand.