Trainer-Rücktritt in Pfrondorf – Dettingen/Glems patzt erstmals

Der gestrige Sonntag hatte es in der Bezirksliga Alb in sich: Der SV Pfrondorf kassierte die nächste Niederlage, Trainer Markus Bradtke trat unmittelbar danach zurück. Erster Dämpfer für Tabellenführer Dettingen/Glems, der gegen Aufsteiger Upfingen nicht über ein Remis hinauskam. Reutlingen setzte ein Ausrufezeichen mit einem verrückten 6:4-Sieg in Tübingen, Walddorf feierte den ersten Saisonsieg.

Dramatische Schlussminuten in Zainingen: Beyer brachte die Gäste in der 86. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später traf Möck zum Ausgleich. Zainingen bleibt sieglos, die TSG II verpasst den Sprung ins Mittelfeld.

Ofterdingen zeigte sich eiskalt. Schmid brachte die Gäste früh in der sechsten Minute in Führung, Ovucha erhöhte nach 39 Minuten. Kurz vor der Pause verwandelte Renz einen Strafstoß zum 3:0. Sickenhausen hatte in der 48. Minute die große Chance zur Wende, doch Hiller scheiterte mit einem Elfmeter an Torwart Textor. Schmid setzte in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

Walddorf feierte den ersten Saisonsieg eindrucksvoll. Walker traf schon nach drei Minuten, Schmid erhöhte in der 32. Minute. Nach dem Seitenwechsel stellte Schraitle auf 3:0, ehe Komenda in der 75. Minute den Endstand herstellte. Hirschau schwächte sich zusätzlich: Stenzel sah in der 60. Minute Gelb-Rot, Heim vergab kurz darauf einen Strafstoß. Walddorf schöpft nach diesem Auftritt neue Hoffnung. ---

Ein Spiel wie aus einem Guss – mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften. Saliou (10. und 13.) und Kemmer (22.) sorgten für eine frühe 3:0-Führung. Reutlingen fand kurz vor der Pause durch Vasilopoulos den Anschluss. Hänsel verwandelte in der 59. Minute einen Elfmeter zum 4:1, doch dann begann der Sturmlauf der Gäste. Sauter (66.), Amoretti (77.) und Hombach (83.) glichen aus. In der Nachspielzeit drehte Ammann mit einem Doppelschlag (90.+1 und 90.+4) das Spiel komplett. Reutlingen klettert mit diesem Wahnsinnssieg ins obere Drittel. ---

Die Zuschauer sahen ein torreiches Duell. Kircher brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch die Hausherren antworteten schnell: Maik Sparka (28.), Nils Sparka (38.) und Zondler (41.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Hermenau verkürzte nach 59 Minuten, ehe Wohlbold in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. ---

Der Spitzenreiter musste erstmals Punkte lassen. Endler brachte Upfingen in der 12. Minute in Führung, doch Nikolovski glich nach 24 Minuten aus. Nur vier Minuten später traf Schneider zum 2:1 für die Gäste, Endler legte nach 53 Minuten das 3:1 nach. Dettingen zeigte Moral: Blakaj verkürzte vier Minuten später, Müller verwandelte in der 73. Minute einen Strafstoß zum 3:3-Endstand. ---

Ein Schlagabtausch mit offenem Visier. Victor eröffnete in der vierten Minute, Arfaoui glich nach 32 Minuten aus. Kaschuba (48.) und Arfaoui (55.) sorgten für den offenen Schlagabtausch. Danach legte Pfullingen mit Ben Guia (62.) und erneut Victor (66.) vor, ehe Arfaoui mit seinem dritten Treffer in der 74. Minute noch einmal Spannung brachte. Der VfL rettete den Sieg ins Ziel und bleibt oben dran. ---

Pfrondorf geriet früh in Rückstand: Bahnmüller traf in der 18. Minute, Früh erhöhte nach 51 Minuten. Noch einmal Bahnmüller (58.) und Deh (72.) stellten auf 4:0. Walz betrieb in der 80. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Für Pfrondorf ist die Lage dramatisch, und sie hat Folgen: Trainer Markus Bradtke trat direkt nach Abpfiff zurück. Der Verein bedankte sich auf Instagram für seinen Einsatz und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

