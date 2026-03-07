Trainer-Rücktritt in Meerbusch fordert den VfB Hilden

In der Hinrunde fegten die Hildener den Kontrahenten auf eigener Anlage mit 5:0 vom Platz. Diesmal dürfte sich die Aufgabe schwieriger gestalten – falls die Meerbuscher ihren starken Lauf im neuen Jahr fortsetzen. Doch die Fußballer des VfB 03 legen den Fokus lieber auf die eigenen Stärken. „Wir müssen natürlich wieder Intensität auf den Platz bringen – das war immer das Entscheidende. Wir müssen es einen Tick mehr wollen als der Gegner. Das haben wir gegen Kleve mit deren Mann-gegen-Mann-Deckung sehr gut gemacht, aber auch schon gegen Dingden gezeigt“, führt Schneider aus. Zugleich nimmt er die eigene Abwehr in die Pflicht: „In den Partien gegen Dingden und Ratingen haben wir aus dem Spiel heraus keine Tore kassiert, sondern nur nach Standardsituationen. Wir müssen mit aller Macht gegen den Ball arbeiten.“ Ein schwieriges Unterfangen, weiß der Trainer: „Der TSV hat eine relativ junge Mannschaft mit viel Power, die viel läuft.“

Immerhin können die Hildener im Auswärtsspiel auf einen gut gefüllten Kader bauen. Einzig Etienne Feese fehlt wegen seiner fünften gelben Karte. Dafür ist aber Phil Zimmermann wieder mit von der Partie. Der Regionalliga-erfahrene Innenverteidiger rückt nach seiner Zwangspause wohl direkt in die Anfangsformation. „Die Tendenz geht dahin, obwohl es Leon Prokshi wirklich gut gemacht hat, aber Phil ist enorm wichtig im Spiel mit dem Ball“, bestätigt Tim Schneider. Der 44-Jährige ist sicher, dass seine Mannschaft in Meerbusch bis zum Abpfiff gegenhalten kann. Möglich macht das eine veränderte Schwerpunktsetzung in den Übungseinheiten, die auch einem erfahrenen Spieler wie Pascal Weber in gewisser Weise „Flügel verleiht“. Oder wie Schneider sagt: „In den letzten Spielen konnte er besser durchhalten und war danach auch nicht so kaputt.“ Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Lank (Nierster Straße 90).

____

____

