Trainer-Rücktritt in Meerbusch fordert den VfB Hilden

In der Oberliga Niederrhein reiht sich in diesen Tagen eine Schlagzeile an die nächste. Dabei geht es vor allem um die Mannschaften ganz oben im Tableau. 13 Spieltage sind im Titelrennen noch zu absolvieren, und es bleibt spannend, wer am Ende die Meisterschaft feiert. Nicht minder interessant ist die Antwort auf die Frage, wer letztlich den Aufstieg in die Regionalliga wahrnimmt. Ende März steht fest, welche Klubs zumindest den Antrag auf Erteilung einer Lizenz stellen.
Am vergangenen Wochenende reihte sich mit dem TSV Meerbusch ein weiterer Klub in die Riege der Jäger von Spitzenreiter Ratingen 04/19 ein. Fünf Siege in Folge katapultierten die Mannschaft von Marcel Winkens vor dem Duell gegen den Tabellenzweiten VfB 03 Hilden auf den dritten Platz. In Top-Lage warf jedoch Winkens am Donnerstag überraschend das Handtuch. Der TSV-Chefcoach war offenbar mit der sportlichen Linie des Klubs nicht einverstanden. Im Gespräch des Trainers mit Sportdirektor Christoph Peters trafen konträre Meinungen über das weitere Vorgehen in den nächsten Wochen aufeinander. Zuletzt musste Winkens mehrere Spieler des Oberliga-Kaders an die Reserve abgeben. Die ist in der Bezirksliga Schlusslicht mit elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, doch der Klub will den Klassenerhalt mit Hilfe aus der Ersten noch schaffen.
Laut Reviersport sieht Sportdirektor Peters zudem das Thema Regionalliga kritisch und sagte: „Wir haben ja noch ein wenig Zeit, um uns zu bewerben. Wenn die Jungs es sportlich weiter gut anrichten, dann werden wir uns nicht dagegen wehren. Wir haben ja schon in der U19-Bundesliga bei uns auf dem Rasen gespielt und die Auflagen für die Regionalliga sind ähnlich. Das wäre kein Problem. Ich stelle mir nur die Frage: Wofür das Ganze? Die Regionalliga ist für mich eine Geldverbrennungsmaschine." Eine klare Meinung – der interne Knall folgte wenige Tage später.
Für den VfB 03 ist die Entwicklung in Meerbusch undankbar. „Das macht es für uns nicht unbedingt leichter“, erklärt Tim Schneider. Gleichwohl bleibt der Hildener Chefcoach zuversichtlich und stellt fest: „Wir gehen von dem aus, was wir bisher gesehen haben. Allerdings macht es jetzt am Sonntag ein Jugend-Trainer, der die A-Lizenz hat. Vielleicht hat er ja ganz andere Ideen. Wir sind aber gut aufgestellt und wissen, wie wir sie bespielen wollen. Ein bisschen ist das nun ein Überraschungsei, aber wir hoffen, gut vorbereitet zu sein.“
In der Hinrunde fegten die Hildener den Kontrahenten auf eigener Anlage mit 5:0 vom Platz. Diesmal dürfte sich die Aufgabe schwieriger gestalten – falls die Meerbuscher ihren starken Lauf im neuen Jahr fortsetzen. Doch die Fußballer des VfB 03 legen den Fokus lieber auf die eigenen Stärken. „Wir müssen natürlich wieder Intensität auf den Platz bringen – das war immer das Entscheidende. Wir müssen es einen Tick mehr wollen als der Gegner. Das haben wir gegen Kleve mit deren Mann-gegen-Mann-Deckung sehr gut gemacht, aber auch schon gegen Dingden gezeigt“, führt Schneider aus. Zugleich nimmt er die eigene Abwehr in die Pflicht: „In den Partien gegen Dingden und Ratingen haben wir aus dem Spiel heraus keine Tore kassiert, sondern nur nach Standardsituationen. Wir müssen mit aller Macht gegen den Ball arbeiten.“ Ein schwieriges Unterfangen, weiß der Trainer: „Der TSV hat eine relativ junge Mannschaft mit viel Power, die viel läuft.“
Immerhin können die Hildener im Auswärtsspiel auf einen gut gefüllten Kader bauen. Einzig Etienne Feese fehlt wegen seiner fünften gelben Karte. Dafür ist aber Phil Zimmermann wieder mit von der Partie. Der Regionalliga-erfahrene Innenverteidiger rückt nach seiner Zwangspause wohl direkt in die Anfangsformation. „Die Tendenz geht dahin, obwohl es Leon Prokshi wirklich gut gemacht hat, aber Phil ist enorm wichtig im Spiel mit dem Ball“, bestätigt Tim Schneider. Der 44-Jährige ist sicher, dass seine Mannschaft in Meerbusch bis zum Abpfiff gegenhalten kann. Möglich macht das eine veränderte Schwerpunktsetzung in den Übungseinheiten, die auch einem erfahrenen Spieler wie Pascal Weber in gewisser Weise „Flügel verleiht“. Oder wie Schneider sagt: „In den letzten Spielen konnte er besser durchhalten und war danach auch nicht so kaputt.“ Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Lank (Nierster Straße 90).
