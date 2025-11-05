Trainer-Rücktritt in Baunatal

GSV Eintracht Baunatal steht nach dem Rücktritt von Trainer Jörg Reith vor einem personellen Umbruch. Nach einem Bericht der HNA hat der Coach sein Amt beim Zehnten der Gruppenliga Kassel 2 mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Reith, der die Großenritter in der Vorsaison noch auf Rang zwei geführt und erst in der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga am SV Hofbieber gescheitert war, blieb mit seinem Team in dieser Spielzeit deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Bis zur Winterpause übernehmen nun die bisherigen Co-Trainer Tobias Oliev und Hendrik Bestmann die sportliche Leitung.