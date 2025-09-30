Trainer-Rücktritt bei Rhenania Richterich II: Bonnie gibt Amt auf

Nur fünf Spieltage nach dem Saisonstart in der Kreisliga B1 Aachen hat Kevin Bonnie sein Amt als Trainer der zweiten Mannschaft von Rhenania Richterich niedergelegt. Der 35-Jährige, der die Mannschaft erst in der Sommerpause übernommen hatte, erklärte seinen Rücktritt am Montag mit sofortiger Wirkung. Gründe seien sowohl persönlicher Natur als auch interne Differenzen im Vereinsumfeld.
„Es war keine leichte Entscheidung, aber unter den aktuellen Umständen sehe ich keine Möglichkeit mehr, meine Arbeit als Trainer mit der nötigen Überzeugung und dem gewohnten Engagement fortzusetzen“, wird Bonnie in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. „Sowohl im Vorstand als auch innerhalb der Mannschaft gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Schwierigkeiten, die ein konstruktives und vertrauensvolles Arbeiten erschwert haben.“
Die zweite Mannschaft der Rhenania hatte bereits in der vergangenen Saison nur mit Mühe die Klasse gehalten. Mit elf Punkten aus 30 Spielen und 183 Gegentoren belegte man den vorletzten Tabellenplatz und entging dem Abstieg in die Kreisliga C nur knapp. Nach der Verpflichtung von Bonnie sollte ein sportlicher Neuanfang erfolgen. Doch nach fünf Spieltagen ist das Team erneut Tabellenletzter – mit einem Punkt und bereits 23 Gegentreffern.
Am vergangenen Wochenende setzte es eine 0:7-Heimniederlage gegen den A-Liga-Absteiger FC Inde Hahn – das bislang deutlichste Ergebnis der aktuellen Spielzeit. Die erhoffte Trendwende blieb aus.
Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Denis Künzel die Verantwortung übernehmen. Ob er auch über den Winter hinaus an der Seitenlinie bleibt oder der Verein einen neuen Cheftrainer präsentieren wird, ist derzeit noch offen.
