Ronny Kockel verlässt im Sommer den Verein. – Foto: VfR Fischeln

Trainer Ronny Kockel verlässt im Sommer den VfR Fischeln Das hat der 49-Jährige den Verantwortlichen des Landesligisten am Donnerstag mitgeteilt. Damit endet eine fast achtjährige Ära an der Kölner Straße.

Es sind turbulente Zeiten derzeit an der Kölner Straße beim VfR Fischeln. Vor allem die vergangenen Wochen hielten allerlei unliebsame Überraschungen für die Verantwortlichen des Landesligisten bereit. In der Meisterschaft legt die Mannschaft nicht die erhoffte Konstanz an den Tag, die in der Winterpause verpflichteten Spieler dürfen wegen eines Meldefehlers in dieser Saison nicht mehr für den Verein auflaufen. Und nun ist am Donnerstag auch noch eine weitere Baustelle hinzugekommen.

Schon jetzt ist klar: Kockel geht mit starker Bilanz Denn Trainer Ronny Kockel hat erst den Verantwortlichen und am Donnerstagabend dann auch der Mannschaft mitgeteilt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Damit endet eine fast achtjährige Ära an der Kölner Straße. Seit Oktober 2022 zeichnete der 49-jährige Ex-Profi für die erste Mannschaft verantwortlich, in der vorigen Saison feierte er mit dem VfR dann den Aufstieg in die Landesliga. Zuvor war er bereits fünf Jahre lang für die A-Junioren in der Niederrheinliga zuständig gewesen, mit denen er in keiner der Spielzeiten in die Relegation musste.

Seine Bilanz mit der ersten Mannschaft kann sich ebenso sehen lassen, seit er Ende Oktober 2022 in aussichtsloser Lage von Karl-Heinz Himmelmann übernommen hatte. Von 72 Pflichtspielen unter seiner Regie wurden 41 gewonnen, 17 Duelle gingen verloren und 14 mal wurden die Punkte geteilt. Auch bei vielen personellen Verpflichtungen hatte er seine Hände im Spiel. Gleichzeitig merkte er bereist in den vergangenen Tagen an: „Mir fehlt in unserem Team ein absoluter Leader, der, wenn ein Spiel sich gegen uns dreht, die Ärmel hochkrempelt und versucht, das Heft in die Hand zu nehmen.“ Ob er mit seiner Entscheidung den Vereinsverantwortlichen unterdessen zuvorgekommen ist, ist unklar – aber nicht im Bereich des Unmöglichen. So sagte Sportvorstand Sebastian Suski erst vor wenigen Tagen: „Die personellen Planungen laufen an, auch in Sachen Trainer gibt es noch keine Entscheidung. Im Grundsatz bin ich mit dem jetzigen Tabellenplatz nicht zufrieden.“ Harmonie klingt anders. Nächste Station ist noch unklar