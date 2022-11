Rolf Sent bleibt Trainer bei Fortuna Millingen. – Foto: Christoph Haves

Trainer Rolf Sent und Fortuna Millingen verlängern den Vertrag Kreisliga A Rees-Bocholt: Verein setzt ein Zeichen im Abstiegskampf.

An der Seitenlinie beim Rees-Bocholter A-Ligisten Fortuna Millingen wird sich auch in der kommenden Spielzeit nichts ändern. Der Verein hat den Vertrag mit seinem Trainer Rolf Sent verlängert. Das ist in diesem Geschäft fraglos keine Selbstverständlichkeit, weil die Millinger aktuell den ersten Abstiegsplatz der Kreisliga A belegen. Allerdings ist der Rückstand mit aktuell vier Zählern nach 15 Spielen noch recht überschaubar.

In der Freitagsausgabe der Rheinischen Post äußert sich Rolf Sent zu der Entscheidung. "Man muss bedenken, dass wir einen kleinen Umbruch mit jungen Spielern hatten, die in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Bezirksliga mitgemacht haben und jetzt diese Situation in der Kreisliga A erleben. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln und bald auch ein Effekt zu sehen ist. Ich habe sehr viel Spaß an der Aufgabe. Zudem ist die Zusammenarbeit mit dem Verein sehr gut." Vier Spiele bis zur Winterpause