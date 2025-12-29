– Foto: SV Listrup

Trainer Röttering verlängert bis 2026 Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland Listrup Matthias Röttering

Der SV Langen bleibt seiner sportlichen Linie treu und setzt weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerbank. Coach Matthias „Albat“ Röttering hat seinen Vertrag erneut verlängert und wird die erste Mannschaft auch über den Sommer 2026 hinaus betreuen. Für den inzwischen 39-Jährigen ist es bereits die vierte Saison als Cheftrainer der Herren. Zuvor war Röttering bereits elf Jahre äußerst erfolgreich im Frauenbereich des Vereins tätig. Die Vereinsverantwortlichen Hendrik Hülsing und Gerrit Hindricks zeigen sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft auch in Zukunft erfolgreich fortgesetzt wird. Aktuell steht der SVL auf Rang drei der Emslandliga und das trotz eines schmalen Kaders sowie Verletzungen wichtiger Leistungsträger wie Mitch und Devon.

In den kommenden Monaten soll das Team nicht nur sportlich stabil bleiben, sondern auch spielerisch einen weiteren Schritt nach vorne machen. Zudem ist geplant, noch stärker auf junge Spieler zu setzen und diese langfristig zu integrieren. Die Vertragsgespräche verliefen laut Verein erneut sehr unkompliziert. Man sei froh, mit Röttering einen hervorragend ausgebildeten Trainer in den eigenen Reihen zu haben – und diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.