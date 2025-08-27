Trainer-Rochade in der Landesliga: Andi Faber übernimmt Unterföhring

Echte Verbundenheit: Vereinslegende Andi Faber ist zurück beim FC Unterföhring. – Foto: Dieter Michalek

Trainer-Rochade beim FC Unterföhring: Andreas Faber ist zurück und ist wieder Cheftrainer – und auch Sebastian Fritz bleibt beim Landesligisten an Bord bleibt.

Als Andreas Faber seinen Abschied als Trainer des FC Unterföhring bekannt gab, trug der Verein Trauer. Vor allem aber versprach man der Vereinslegende, dass er jederzeit zurückkommen kann, wenn sich bei ihm etwas ändern würde. Das ist nun geschehen, sodass Faber schon am Freitag in Hallbergmoos wieder Cheftrainer ist. Der beliebte und erfolgreich als Trainer arbeitende Faber hatte seine Arbeit beendet, weil er beruflich viel Zeit im Ausland verbringen musste. Nun hat er wieder die Möglichkeiten, als Trainer neben seinem Job zu arbeiten. Für alle Unterföhringer war das eine Freudennachricht.

Der Vorsitzende Zivan Zivanovic gab nun offiziell bekannt, dass Andi Faber wieder der Cheftrainer ist. Dahinter gibt es dann eine interne Rochade. Torwart Sebastian Fritz bleibt zweiter Trainer und Tayfun Arkadas ist nun wieder normaler Spieler. Weggefallen ist nun auch Thomas Reichelmayr, der die beiden Spielertrainer als Mann an der Seitenlinie unterstützte. Diese Funktion braucht es nun auch nicht mehr, weil Andreas Faber ja das Spiel von Außen coacht. Unterföhringer Version von Thomas Müller