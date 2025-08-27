Trainer-Rochade in der Landesliga: Andi Faber übernimmt Unterföhring

Trainer-Rochade beim FC Unterföhring: Andreas Faber ist zurück und ist wieder Cheftrainer – und auch Sebastian Fritz bleibt beim Landesligisten an Bord bleibt.
Als Andreas Faber seinen Abschied als Trainer des FC Unterföhring bekannt gab, trug der Verein Trauer. Vor allem aber versprach man der Vereinslegende, dass er jederzeit zurückkommen kann, wenn sich bei ihm etwas ändern würde. Das ist nun geschehen, sodass Faber schon am Freitag in Hallbergmoos wieder Cheftrainer ist.
Der beliebte und erfolgreich als Trainer arbeitende Faber hatte seine Arbeit beendet, weil er beruflich viel Zeit im Ausland verbringen musste. Nun hat er wieder die Möglichkeiten, als Trainer neben seinem Job zu arbeiten. Für alle Unterföhringer war das eine Freudennachricht.
Der Vorsitzende Zivan Zivanovic gab nun offiziell bekannt, dass Andi Faber wieder der Cheftrainer ist. Dahinter gibt es dann eine interne Rochade. Torwart Sebastian Fritz bleibt zweiter Trainer und Tayfun Arkadas ist nun wieder normaler Spieler. Weggefallen ist nun auch Thomas Reichelmayr, der die beiden Spielertrainer als Mann an der Seitenlinie unterstützte. Diese Funktion braucht es nun auch nicht mehr, weil Andreas Faber ja das Spiel von Außen coacht.
Andreas Faber spielte fast die gesamte Karriere bei seinem Heimatverein FC Unterföhring, mit nur einem Jahr Unterbrechung bei einem Abstecher zum TSV Buchbach. Er machte als Spieler alle Aufstiege mit, von der einstigen Bezirksoberliga bis in die Regionalliga. Als Trainer hatte er von 2022 bis zum vergangenen Jahr die Verantwortung für das Team. Faber, der auf und neben dem Platz so etwas wie die Unterföhringer Version von Bayern-Legende Thomas Müller ist, brachte als Trainer junge Talente deutlich voran.
Mit seinem Wiedereinstieg verbindet man die Hoffnung, dass Faber manche Talente im Kader weiterentwickelt und Konstanz in die Leistungen bringt. Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen hat der FC Unterföhring mit zehn Punkten aus acht Spielen einen Fehlstart vermieden. Allerdings ist man noch weit entfernt von dem eigentlichen Ziel, als Spitzenmannschaft in der Landesliga ganz vorne mitzuspielen.