Trainer Recker verlässt die Sportfreunde Vorst II

Nach nur 14 Spielen endet das Trainer-Engagement von Andre Recker bei der Zweitvertretung der Sportfreunde Vorst. Der Übungsleiter zog von sich aus die Reißleine und legte das Trainer-Amt nach der herben 0:9-Niederlage bei VdS Nievenheim 2 mit sofortiger Wirkung nieder. Erst im Juli hatte Recker hoffnungsvoll das Traineramt im Sportpark Vorst übernommen. Die Zweite der Vorster ist in der Kreisliga B2 in akuter Abstiegsnot, lediglich acht Punkte holten die Schwarz-Weißen aus den ersten 14 Spielen, bekleiden aktuell den vorletzten Tabellenplatz. "Wir danken Andre Recker für sein Engagement für die Sportfreunde und wünschen Andre für seine Zukunft alles Gute! Wir haben die Suche nach einem geeigneten Nachfolger bereits gestartet*, weiß Sportfreunde-Geschäftsführer Markus Sommer, dass nun eine Menge Gespräche zu führen sind. Vorübergehend wird Co-Trainer Erwin Gräfenstein das Training leiten. Am nächsten Sonntag stehen die Sportfreunde vor einer Hercules-Aufgabe - Spitzenreiter SSV Delrath gastiert im Sportpark Vorst.