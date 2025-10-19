Trainer Raphael Klein: "Unglücklichste Niederlage meines Lebens"

Die SG Lenzkirch-Saig hat dagegen Grund zur Freude: Sogar in Unterzahl gewinnt sie auf heimischem Platz gegen den SV Ewattingen mit 2:0. Auch die SG St. Märgen/St. Peter holt drei Punkte, macht es gegen den FC Bräunlingen allerdings noch unnötig spannend.

SG St. Märgen/St. Peter – FC Bräunlingen 5:4. In der dramatischen Partie am Freitagabend lagen die Gastgeber nach zwölf Minuten schon 3:0 vorne. Am Ende wurde es aber eng. Marco Simon, Henrick Waldvogel und erneut Simon trafen schon ganz früh ins Schwarze. Burhan Pitzner vermochte in der 37. Minute zu verkürzen aber Simon stellte mit seinem dritten Tor am Abend den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit gelang Bräunlingen jedoch ein Doppelschlag. Raphael Emminger war in der 61. und Michael Onah in der 64. Minute per Elfmeter erfolgreich. Dann bekamen aber auch die Kicker aus St. Märgen und St. Peter einen Strafstoß zugesprochen. Den münzte Stefan Kürner in das 5:3 um. Emminger vermochte in der 88. Minute lediglich noch den direkten Anschluss zu erzielen.





Tore: 1:0 Simon (9.), 2:0 Waldvogel (10.), 3:0 Simon (12.), 3:1 Pitzner (37.), 4:1 Simon (45.), 4:2 Emminger (61.), 4:3 Onah (64., per Elfmeter), 5:3 Kürner (78., per Elfmeter), 5:4 Emminger (88.). SR: Anatoli Skirtac. ZS: 120.