Trainer Rambow bleibt in Bliedersdorf, ein Co-Trainer geht

Beim Kreisligisten setzen sie auf Kontinuität und sind „komplett überzeugt“. Die wohl wichtigste Personalie ist geklärt.
Der Fußball-Kreisligist FSV Bliedersdorf/Nottensdorf wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Rainer Rambow über die laufende Spielzeit hinaus verlängern. Der 50-Jährige geht damit bereits in seine fünfte Saison in Bliedersdorf. Die Planung für das Trainerteam ist damit aber noch nicht abgeschlossen.
In der Saison 2024/25 verpasste die Rambow-Elf erst in der Relegation gegen den FC Geestland den Bezirksliga-Aufstieg. Anschließend prophezeite der Übungsleiter, dass dem Klub nun eine anspruchsvollere Spielzeit bevorsteht. Tatsächlich fand sich der Vizemeister überraschend im Abstiegskampf wieder, feierte zuletzt aber einen wichtigen Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den TuS „Eiche“ Bargstedt.
„Der richtige Trainer für uns“
„Wir sind komplett davon überzeugt, dass Rainer auch in der kommenden Saison der richtige Trainer für uns ist“, betont der Sportliche Leiter Christian Wierzbinski. „Das Zusammenspiel mit Team, Verantwortlichen und Umfeld passt einfach. Diesen Weg wollen wir weitergehen.“
Derzeit arbeitet Wierzbinski, der gleichzeitig neben Rambow Teil des Trainerteams ist, an der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Dazu zählt auch, einen neuen Assistentscoach für die Ligamannschaft zu finden, weil der derzeitige spielende Co-Trainer Tim Schwabe den FSV in Richtung SV Ahlerstedt/Ottendorf III verlässt.