Trainer Rambow bleibt in Bliedersdorf, ein Co-Trainer geht

– Foto: Jörg Struwe

Beim Kreisligisten setzen sie auf Kontinuität und sind „komplett überzeugt“. Die wohl wichtigste Personalie ist geklärt.



Der Fußball-Kreisligist FSV Bliedersdorf/Nottensdorf wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Rainer Rambow über die laufende Spielzeit hinaus verlängern. Der 50-Jährige geht damit bereits in seine fünfte Saison in Bliedersdorf. Die Planung für das Trainerteam ist damit aber noch nicht abgeschlossen.

In der Saison 2024/25 verpasste die Rambow-Elf erst in der Relegation gegen den FC Geestland den Bezirksliga-Aufstieg. Anschließend prophezeite der Übungsleiter, dass dem Klub nun eine anspruchsvollere Spielzeit bevorsteht. Tatsächlich fand sich der Vizemeister überraschend im Abstiegskampf wieder, feierte zuletzt aber einen wichtigen Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den TuS „Eiche“ Bargstedt.