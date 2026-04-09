Trainer-Quintett verlängert um ein weiteres Jahr an der Bertenau

V.l.n.r.: Maximilian Strobel (Trainer 1. Mannschaft), Jonas Manier (Spielertrainer 1. Mannschaft), Markus Kapfer (sportlicher Leiter), Stefan Besel (Torwarttrainer), Sven Kocan (Spielertrainer 2. Mannschaft), Peter Piak (Trainer 2. Mannschaft) – Foto: Timo Reschnauer

Auch in der kommenden Saison setzt der SV Kicklingen-Fristingen auf sein bestehendes Trainerteam. Maximilian Strobel wird weiterhin als Trainer an der Seitenlinie bei den Kreisklassenakteuren stehen. Sein Pardon auf dem Spielfeld bleibt weiterhin sein Spielertrainer Jonas Manier, der bereits in seine 8. Saison bei den Rot-Weißen geht. Stefan Besel komplementiert das Trainerteam und bleibt weiterhin als Spieler und Torwarttrainer für beide Mannschaften an der Bertenau. Bei der zweiten Mannschaft verlängert Peter Piak um ein weiteres Jahr als Übungsleiter und wird dabei weiterhin von Sven Kocan als Spielertrainer unterstützt. Der sportliche Leiter Markus Kapfer ist sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainerteams und konnte durch frühzeitige Gespräche den Grundstein für die neue Sasion legen. „Die Erste Mannschaft zeigte bereits seit dem letztjährigen Winter eine positive Tendenz, welche wir diese Saison fortsetzen konnten. Wir haben uns für den Endspurt eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet und wollen jetzt nochmal das Maximum rausholen. Die zweite Mannschaft ist für mich das Überraschungsteam schlechthin, welches aktuell unsere eigenen Erwartungen zu übertreffen scheint. Ich bin überzeugt, dass wir über die starke Gemeinschaft und den Einsatz unserer Trainer mit der positiven Entwicklung noch nicht am Ende sind.“