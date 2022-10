Trainer Polanski zieht bei Gladbachs U23 erstes Zwischenfazit Seit Anfang August hat Borussias Zweitvertretung kein Regionalligaspiel mehr verloren. Nun wartet in Fortuna Köln ein Topteam.

Elf Spiele, also fast ein Drittel der Saison hat Borussias U23 schon absolviert. Nimmt man die abgebrochene Partie gegen Alemannia Aachen dazu – die wohl 2:0 für Borussia gewertet wird – steht das Team von Trainer Eugen Polanski bei 17 Punkten. Dazu gab es seit Anfang August keine Niederlage mehr. Es läuft also bei Borussias Nachwuchsteam, einzig der schlechte Saisonstart ist Polanski ein Dorn im Auge.

„In der Vorbereitung geht es darum, seine Form zu finden. Das haben wir in den ersten drei Saisonspielen nicht auf den Platz gebracht. Gerade das erste Spiel, in dem wir zwei späte Tore bekommen und es spielerisch nicht gelaufen ist, kann Zweifel auslösen“, sagt Polanski.

Der unglückliche Start hat das Team aber nicht aus der Bahn geworfen. „Die Mannschaft ist drangeblieben – von da an waren wir sehr stark und haben viele Spiele so abgeliefert, wie wir es wollten. Auch wenndie Ergebnisse nicht immer gepasst haben“, sagt der 36-jährige Cheftrainer. In ihrer Rolle als Ausbildungsmannschaft stehen die Ergebnisse bei der U23 nicht immer zwingend im Vordergrund, vor allem die persönliche Weiterentwicklung ist wichtig.

Was diesen Punkt angeht, hat Polanski einen guten Eindruck von seiner Mannschaft: „Sie ist intakt und lernwillig, die Trainingseinheiten laufen. Ich glaube, dass die Jungs merken, dass wir sie voranbringen wollen.“ Im Naturell einer U23 liegt, dass die Spieler meist weniger erfahren sind, als die der Konkurrenz. Das kann in manchen Situationen ein Nachteil sein, gehört allerdings zur Entwicklung dazu. „Wir können die Waage zwischen Zocken wollen und dem absoluten Siegeswillen noch etwas mehr finden – das ist aber normal, und man merkt in den letzten Spielen, dass das immer besser klappt“, sagt Polanski.