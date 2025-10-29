Trainer Petrovic erklärt Regionalliga-Aus für Buchbacher Top-Talent

Aleksandro Petrovic gibt ein Update nach dem plötzlichen Abgang von Youngster Adrian Alexy (l.) – Foto: Michael Buchholz/FuPa

Es ist ein riesiger Sprung von der Kreisliga in die Regionalliga. Adrian Alexy kam von Walpertskirchen zu Buchbach. Doch jetzt trennen sich die Wege.

Buchbach – Für Adrian Alexy hätte der Sommer kaum besser laufen können. Mit dem SV Walpertskirchen feierte er den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga – und spielte dabei eine entscheidende Rolle. 20 Tore steuerte der Offensivmann in seinen zwei Herren-Saisons bei und war einer der Garanten für den Erfolg seines Teams. Seine starken Leistungen sprachen sich schnell herum. Und der 19-Jährige wagte im Sommer den großen Schritt. Denn während sich die Sommerpause 2025 ihrem Ende zuneigte, sorgte der TSV Buchbach mit einer überraschenden Verpflichtung für Schlagzeilen. Der Regionalligist sichert sich die Dienste des Angreifers Adrian Alexy bis 2027. Doch bevor Alexy nur ein Regionalligaspiel machen konnte, verkündete der Verein nun das Aus.

So lautete Buchbachs Plan mit Adrian Alexy Buchbachs Cheftrainer Aleksandro Petrovic hatte eine klare Vision mit seinem Neuzugang, wie er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern verrät: „Der Verein und ich haben einen Plan ausgearbeitet, dass er bei uns trainiert und dann immer wieder bei der zweiten Mannschaft spielt. Wir wollten versuchen, ihn langsam an das Regionalliga-Team heranzuführen.“ Petrovic sagte rückblickend: „Wir haben in ihm langfristig das Potenzial gesehen, konkurrenzfähig für die Mannschaft zu sein.“