Trainer Pawlow trifft auf seine frühere Mannschaft

Am Sonntag wartet auf den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II ein besonderes Duell. Um 15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow bei den Sportfreunden Anderten, die bislang punktlos am Tabellenende stehen. Für Pawlow ist es eine emotionale Rückkehr: Mit Anderten war er in der vergangenen Saison in die Bezirksliga aufgestiegen und hatte zudem den Kreispokal gewonnen.

"Für mich natürlich ein ganz besonderes Spiel. Ich treffe viele Freunde, viele Weggefährten, zu denen ich noch einen guten Draht heute habe", erklärt Pawlow. Die Vorzeichen vor der Partie sind klar. Während Krähenwinkel/Kaltenweide II mit zehn Punkten aus vier Spielen in der Spitzengruppe rangiert, haben die Sportfreunde bislang vier Niederlagen kassiert und dabei erst zwei Tore erzielt. Zuletzt unterlag das Team in Stelingen mit 1:4, wobei Subhi Shokair den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte.

Pawlow erwartet dennoch ein intensives Duell. „Es wird ein sehr anstrengendes Spiel mit vielen Zweikämpfen“, sagt der Coach. Er weiß, dass seine ehemalige Mannschaft gegen ihn besonders motiviert sein wird: „Wenn sie ihr volles Potenzial abrufen, wird es schwer für uns.“ Dennoch sieht er sein Team in guter Form und will das Momentum nutzen, um den dritten Sieg in Serie einzufahren.

Personell kann Pawlow nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich einzelne Ergänzungen aus der ersten Mannschaft sind noch offen. Nach dem 3:1-Erfolg über den FC Lehrte soll die Bilanz weiter ausgebaut werden. Der Trainer formuliert das Ziel klar: „Wir haben jetzt zehn Punkte, die wollen wir auf 13 erhöhen.“