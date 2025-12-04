Trainer Patrick Znak schlägt beim Kevelaerer SV Alarm

Die ohnehin fast schon wahnwitzig lange Verletztenliste des KSV wächst nach aller Voraussicht weiter an. Bei Koch, der erst vor Kurzem nach einjähriger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, steht eine finale Diagnose noch aus. Der Abtransport mit dem Krankenwagen lässt Schlimmeres vermuten. „Wir gehen von einem Meniskusriss aus. Er wird uns wahrscheinlich die ganze Rückrunde lang fehlen“, sagt Znak, der eine derartige Verletztenmisere in seiner noch jungen Trainerkarriere noch nicht erlebt hat.

Der Blick ins Lazarett zeigt, wie sehr der Kevelaerer SV aktuell auf dem Zahnfleisch geht. Schon seit der Sommervorbereitung fehlt Stammkeeper Jan Ingenpaß, der wegen einer Schulter-Operation die komplette Saison verpassen wird. Langzeitprobleme plagen auch Tom Schax, der nach seinem Kreuzbandriss aus der Vorsaison weiterhin mit dem Knie zu kämpfen hat.

Im laufenden Spielbetrieb hat es gleich mehrere Fußballer erwischt: Youssef Meherzi, Tobias Bolz und Colin Linßen fallen jeweils mit Verletzungen am Bandapparat aus. Dennis Tegeler, der bereits wegen einer Innenbanddehnung im Knie länger ausgefallen war, verletzte sich im Pokalspiel gegen Twisteden gleich wieder.

Dazu kommen einige muskuläre Blessuren: Sturmhoffnung Malik Bongers laborierte wochenlang an Adduktorenproblemen, Jona Wassen zog sich einen Muskelfaserriss zu, Innenverteidiger Ben Janßen plagt eine Schambeinentzündung. Außerdem fehlt Phil Willems seit mehreren Spielen wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers.

Breiter Kader kommt dem Kevelaerer SV jetzt zugute

„Wir spielen im Kern gerade ohne unsere Neuzugänge. Jetzt kommen auch noch die für die Jahreszeit üblichen Erkrankungen hinzu“, sagt Znak, der davon profitiert, dass man sich im Sommer besonders breit aufgestellt hat. Denn die gute Nachricht lautet: Der Kevelaer SV ist (noch) nicht akut abstiegsgefährdet. Nach 15 Spielen steht der Tabellenfünfte der Vorsaison mit 19 Punkten auf Rang zehn. „Mit unserer Kaderbreite können wir die Situation noch irgendwie managen. Andere Mannschaften hätten da größere Probleme“, sagt Znak.

Trainer Patrick Znak korrigiert das Saisonziel nach unten

Wie schnell es jedoch brenzlig werden kann, zeigt der Blick nach unten: Der Vorsprung auf Relegationsplatz 15 beträgt aktuell nur zwei Zähler. Von den direkten Abstiegsrängen trennen den KSV derzeit drei Punkte. Aus diesem Grund sieht sich Patrick Znak dazu gezwungen, die Saisonziele nach unten zu korrigieren: „Unsere Platzierung aus der letzten Saison zu toppen, wird nicht möglich sein. Jetzt ist purer Abstiegskampf angesagt.“