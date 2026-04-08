Trainer Patrick Störr beendet seine Tätigkeit beim FC Bötzingen

In dieser Zeit hat er die Mannschaft sportlich, wie auch menschlich entscheidend weiterentwickelt. Mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und viel Einsatz ist es ihm gelungen, das Team an die Tabellenspitze zu führen und nachhaltig zu stärken. Besonders ist dabei auch sein Anteil an der Gewinnung und Integration neuer Spieler, die den eingeschlagenen „Bötzinger-Weg“ maßgeblich mittragen.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit und den außergewöhnlichen Einsatz in den vergangenen beiden Spielzeiten. Die Entscheidung, das Traineramt niederzulegen, wurde von ihm persönlich getroffen und wird selbstverständlich respektiert.