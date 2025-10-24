Trainer Patrick Heldt sieht sein Team personell gut aufgestellt

Nach dem spielfreien Wochenende will die SpVgg Niedersachsen Döhren am Sonntag wieder angreifen. In der Bezirksliga 2 Hannover empfängt der Tabellenvierte um 15:00 Uhr den TuS Kleefeld, der zuletzt mit 1:4 gegen die SG Blaues Wunder Hannover verlor.

„Nach dem spielfreien Wochenende haben wir jetzt ja durchgängig in Anführungsstrichen nur trainiert“, sagt Trainer Patrick Heldt. „In der Zeit haben wir aber auch einige angeschlagene oder kranke Spieler wieder ins Training bekommen, sodass wir am Sonntag definitiv auf einen guten Kader zurückgreifen können. Natürlich fällt immer mal jemand aus, aber das hatten wir schon öfter. Insgesamt sind wir personell gut aufgestellt.“

Die Richtung ist für Heldt klar: „Wir haben uns natürlich auch mit dem Gegner beschäftigt und wollen unser Heimspiel gegen Kleefeld ganz klar gewinnen, um oben den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten“, betont der Coach. „Das Feld ist so eng beisammen, dass man mit ein paar erfolgreichen Spielen weit nach oben klettern kann – aber nach zwei, drei schlechteren auch schnell wieder ins Mittelfeld oder untere Tabellendrittel abrutschen kann.“

Mit Blick auf den Gegner warnt Heldt vor Überheblichkeit: „Kleefeld spielt bislang eine ordentliche Hinrunde und wird sicher alles daransetzen, uns den Heimdreier zu vermiesen. Aber wir sind gut gewappnet und freuen uns auf das Spiel am Sonntag – in der Hoffnung, dass wir den nächsten Dreier auf unsere Seite ziehen.“