Trainer Patrick Draheim: "Ich werde einfach alles vermissen"

– Foto: Timo Babic/Verein

Nach einer langjährigen Ära als Spieler und Trainer wird Patrick Draheim den SV Grün-Weiß Großbeeren zum Saisonende verlassen. Trotz des gerade erst gesicherten Verbleibs in der Landesklasse Ost zieht es den Inhaber der B-Lizenz für den nächsten Entwicklungsschritt nach Berlin zum TSV Mariendorf.

Die Entscheidung markiert das Ende einer tiefen Verbundenheit. Für den Trainer ist der Entschluss mit großen Emotionen verbunden. „Der Schritt ist mir extrem schwergefallen – nach so vielen Jahren im Verein, erst als Spieler und jetzt in den letzten Jahren als Trainer. Ich werde nach dieser Saison als Trainer in Großbeeren aufhören“, erklärt Patrick Draheim gegenüber FuPa.

Streben nach Weiterentwicklung

Hinter dem Abschied steht der Wunsch, die eigene Trainerlaufbahn auf ein neues Niveau zu heben. Auf die Frage nach den Beweggründen findet er eine klare Antwort: „Ganz klar meine eigene Entwicklung. Nachdem ich die B-Lizenz erreicht habe, wollte ich den nächsten Schritt machen, mich weiterentwickeln und weiter dazulernen.“

Die sportlichen Höhepunkte

Beim Rückblick auf die gemeinsame Zeit werden die Erfolge deutlich, die den Verein geprägt haben. „Das Highlight war definitiv der Aufstieg und das Erreichen des Pokalfinales. Aber das Beste war die Mannschaft, die den Weg von Anfang an mitgegangen ist und bereit war, vieles zu verändern und einfach umzusetzen“, resümiert der Coach. Er betont zudem die kollektive Reifung: „In dieser Zeit haben wir uns alle weiterentwickelt – der Verein, die Spieler und auch wir als Trainerteam.“

Gesicherter Klassenerhalt

Auch in der aktuellen Spielzeit lieferte die Mannschaft ab. Mit 30 Punkten aus 24 Spielen steht das Team stabil im hinteren Mittelfeld der Tabelle. „Wir haben am Wochenende den Klassenerhalt perfekt gemacht. Unser Ziel ist es jetzt, in der Rückrunde mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde – und da sind wir auf einem guten Weg. Sportlich steckt extrem viel in der Truppe. Wir haben ein junges Team und die Entwicklung ist noch lange nicht beendet“, so der Trainer über die aktuelle Lage.

Verbundenheit zum Umfeld

Der nahende Abschied lässt den Trainer nicht kalt. Die tiefe Verwurzelung im Verein wird in seinen Worten spürbar: „Ich werde einfach alles vermissen. Das waren meine ersten Schritte als Trainer. Ob die Spieler, die anderen Trainer, alle Personen im Umfeld oder die Fans – das alles wird mir fehlen.“ Er hinterlässt jedoch ein bestelltes Feld: „Ich war immer davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Deshalb habe ich auch ein sehr gutes Gefühl dabei, die Mannschaft zu übergeben. In dem Team steckt unglaublich viel Potenzial. Wie gesagt: Es ist eine sehr junge Mannschaft, und ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Jahren weiter nach oben gehen wird.“

Mentalität in der Landesklasse

Über die Anforderungen in der Landesklasse Ost hat Patrick Draheim während seiner Amtszeit eine klare Erkenntnis gewonnen. Er beschreibt die Liga als ein hart umkämpftes Umfeld: „Man muss jedes Spiel mit 100 Prozent angehen. In dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Die Einstellung muss einfach immer stimmen.“

Neue Herausforderung in Berlin

Bevor das nächste Kapitel beginnt, gilt die volle Konzentration dem Saisonendspurt. „Jetzt geht es erst einmal darum, die Saison erfolgreich zu beenden und die Fehler aus den letzten Spielen abzustellen und besser zu machen. Ich will alle verbleibenden Spiele gewinnen – und dann geht’s weiter“, erklärt er pflichtbewusst. Danach folgt der Wechsel in die Hauptstadt: „Ich werde nach Berlin wechseln, zum TSV Mariendorf in die Berlin-Liga. Dort möchte ich mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen.“

Wünsche für die Zukunft

Zum Abschluss richtet der Trainer einen Appell an alle Beteiligten in Großbeeren und blickt optimistisch nach vorne. „Ich wünsche mir, dass alle genauso weitermachen. Die Reise in Großbeeren ist noch lange nicht zu Ende. Dem neuen Trainer wünsche ich natürlich nur das Beste.“