Trainer Pätzold fordert vor Duell mit der SGS Essen mehr Torgefahr

Vor dem Nachbarschaftsduell mit der SGS Essen an diesem Samstag (14 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion schoss sich das Team von Trainer Roberto Pätzold unter der Woche warm. Ein klarer Fokus in den Einheiten lag auf dem Toreschießen. Damit hatten die Leverkusenerinnen durchaus ihre Probleme, obwohl sie nach dem Auftakt in München bislang in allen weiteren Partien getroffen haben.

„Wir sind in der Lage, Tore aus unterschiedlichen Bereichen zu schießen. Allerdings waren wir in den letzten Wochen sehr abhängig von Vanessa Fudalla, obwohl wir uns viele Chancen erspielt haben. Die Quote im Abschluss hat einfach nicht gestimmt“, betont der Hauptübungsleiter. Zusätzlich zur Ausbeute aus vielversprechenden Chancen will Pätzold auch deren Zahl weiter steigern. Oft hake es noch beim letzten Pass oder der letzten Flanke, um zu noch „mehr klaren Chancen zu kommen“.

Dass Pätzold hier noch Verbesserungsbedarf sieht, heißt freilich nicht, dass er sein Team nicht insgesamt auf einem sehr guten Weg sieht. Selbst bei den Niederlagen in Freiburg oder Hamburg sah er den Weg hin zu den Chancen oder zu den letzten Aktionen vor einer möglichen Gelegenheit als „Schritt nach vorne im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt in der vorigen Saison“.

Entsprechend unaufgeregt zeigt er sich angesichts der jüngsten Ergebnisse. „Manchmal sind es Kleinigkeiten, die nicht passen, manchmal fehlt das Quäntchen Glück. Dieses Glück wollen wir uns wieder erarbeiten. Wenn wir so weitermachen, dann wird das Pendel auch wieder auf unsere Seite schlagen und der Knoten platzen“, ist er überzeugt. Es gebe keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen.

Essen als tückischer Gegner

Ein dreifacher Punktgewinn wäre vor der auf den Spieltag folgenden Länderspielpause wichtig – und das sowohl für das eigene Gefühl als auch für die Tabelle. Dort will Bayer 04 die Chance ergreifen, sich dauerhaft im Verfolgerfeld der beiden Top-Teams München und Wolfsburg zu etablieren. Aktuell belegt die Pätzold-Elf Platz fünf – punktgleich mit dem Dritten Frankfurt und dem Vierten Bremen sowie drei Zähler vor dem Sechsten Hoffenheim und dem Siebten Freiburg.

Drei Punkte gegen die noch sieglosen Gäste aus Essen-Schönebeck müssen darum das erklärte Ziel sein. Aber der Trainer warnt ausdrücklich davor, den Gegner zu leicht zu nehmen. Der Kader sei nahezu identisch mit dem der besseren vergangenen Jahre. „Diese Mannschaft ist alles andere als wehrlos. Die Tabelle sagt wenig über die Qualität in ihren Reihen aus“, betont Pätzold.

Im Tor wird gegen die SGS wieder Anne Moll stehen. Friederike Repohl stand nach ihrer Muskelverletzung zwar unter der Woche erstmals wieder auf dem Platz, ein Einsatz käme für sie jedoch noch zu früh. Charlotte Voll (Schulterverletzung) wird länger ausfallen.