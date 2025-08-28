Trainer Niehaus: "Das Spiel musste man erstmal verdauen... "

Der TSV Venne legte in der Anfangsphase eine frühe Führung vor. Nach einer halben Stunde Spielzeit drehten die Gäste auf und erzielten bis zum Halbzeitpfiff mit brutaler Effektivität durch zwei Tore von Addy Waku-Menga, einem weiteren Doppelpack durch Tardeli Malungu und Anas Zoabi eine vorentscheidende 5:0-Pausenführung vor. Anfang der zweiten Halbzeit gelang Torjäger Lasse-Bjarne Barz der Anschlußtreffer. Nachdem die Gäste in der Schlußviertelstunde einige Gänge zurück geschaltet hatten drehte die Mannschaft von Trainer Filip Marc Filip noch einmal voll und verkürzte die Gästeführung auf 4:5. In der hektischen Schlußphase benötigte das Team von Trainer Jan Niehaus doch noch das nötige Quäntchen Glück um den Vorsprung über die Zeit zu retten und damit die Tabellenführung zu übernehmen.