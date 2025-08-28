Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Trainer Niehaus: "Das Spiel musste man erstmal verdauen... "
TSV Venne zittert nach 5:0-Führung noch bis zum Abpfiff
Es war ein aussergewöhnlich spektakuläres Bezirksliga-Spiel des aktuellen Spitzenreiters TSV Venne beim Aufsteiger 1. FCR Bramsche 09. Einer rasanten ersten Spielhälfte folgte ein Einbruch nach der Pause.
Der TSV Venne legte in der Anfangsphase eine frühe Führung vor. Nach einer halben Stunde Spielzeit drehten die Gäste auf und erzielten bis zum Halbzeitpfiff mit brutaler Effektivität durch zwei Tore von Addy Waku-Menga, einem weiteren Doppelpack durch Tardeli Malungu und Anas Zoabi eine vorentscheidende 5:0-Pausenführung vor. Anfang der zweiten Halbzeit gelang Torjäger Lasse-Bjarne Barz der Anschlußtreffer. Nachdem die Gäste in der Schlußviertelstunde einige Gänge zurück geschaltet hatten drehte die Mannschaft von Trainer Filip Marc Filip noch einmal voll und verkürzte die Gästeführung auf 4:5. In der hektischen Schlußphase benötigte das Team von Trainer Jan Niehaus doch noch das nötige Quäntchen Glück um den Vorsprung über die Zeit zu retten und damit die Tabellenführung zu übernehmen.
"Ein verrücktes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir Lehrgeld bezahlt und die starke Venner Offensive zu einfach zum Toreschießen eingeladen. Nach der Pause hat die Mannschaft jedoch Charakter gezeigt, eine gute Reaktion geliefert und sich sogar noch die Chance auf ein Unentschieden erarbeitet,“ sagte uns Trainer Marc Filip (1. FCR 09 Bramsche).
Das Spiel musste man erstmal verdauen... Wir haben heute zwei Gesichter gezeigt. In den ersten 45 Minuten waren wir aggressiv in den Zweikämpfen und haben jeden Fehler des Gegners konsequent ausgenutzt. Mit 5:0 zur Pause – verdient, aber in der Höhe vielleicht etwas zu viel. Nach den vielen Wechseln kam dann ein Bruch in unser Spiel. Wir haben die Zweikämpfe nicht mehr angenommen und genau daraus müssen wir lernen. Am Ende hatten wir sogar etwas Glück, dass wir das Spiel noch gewinnen konnten.