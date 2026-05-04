Trainer-News bei Charl.-Wilm. – Inter-Traumtor im Video

David Reich ist neuer Trainer bei Charl.-Wilm. – Foto: Frank Arlinghaus

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 1 liefert klare Verhältnisse an der Spitze und viele Tore. Tabellenführer FC Internationale Berlin bleibt vorne, dicht gefolgt von SF Johannisthal, während BSV 1892 den Anschluss hält. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Hürtürkel, SW Neukölln und Berolina Mitte. Öffentlich wird, dass der Sechste Charlottenburg-Wilmersdorf einen neuen Trainer hat

FC Internationale Berlin setzt sich früh in Führung, Nicholas Cartwright Stanley trifft zuerst. Kurz vor der Pause erhöht Leo Heye. Nach dem Seitenwechsel legt Moreno Schneider (Traumtor-Video in der Playlist siehe oben im Spielbericht) nach, ehe Othman Jamali Idrissi für Charlottenburg-Wilmersdorf verkürzt. Inter bringt das 3:1 souverän ins Ziel und bleibt klar an der Spitze. Bekannt wird, dass David Reich das Trainer-Amt von Stefan Wirkus übernommen hat bei Charlottenburg-Wilmersdorf

Berliner SC II legt gegen Schöneberg los wie die Feuerwehr. Leon Ibrom trifft früh, Tim Niedenhoff erhöht und legt direkt nach. Nach der Pause baut Andrii Yevchuk die Führung weiter aus, ehe Radovan-Damjan Stojanovic für Schöneberg verkürzt. Alessandro Tamburo stellt den 5:1-Endstand her.

SV Empor Berlin II übernimmt früh die Kontrolle gegen SW Neukölln. Stanley Schulz trifft zuerst und legt kurz danach nach. Nicas Nixdorf erhöht weiter, Schulz macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Leon Drannaschk setzt den Schlusspunkt zum klaren 5:0.

BSV 1892 geht gegen Pfeffersport durch Mateusz Smolarkiewicz in Führung. Carl Zimmering gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel bringt Julius Zauner die Gastgeber wieder nach vorne, ehe Benjamin Schnack den Deckel draufsetzt. Mit dem 3:1 bleibt BSV 1892 oben dran.

BFC Preussen II geht früh durch Ugurcan Yilmaz in Führung. Gobe Gouano erhöht nach der Pause. Hürtürkel kommt durch Onur Yüksek heran, doch Joshua Nweke stellt den alten Abstand wieder her. Mehmet Uzuner verkürzt spät noch einmal, doch Preussen rettet das 3:2.

Friedenauer TSC nutzt die frühe Führung von Volkan Neziroglu für Hilalspor als Weckruf. Maximilian Reinhard Schubart gleicht aus, Theo Prümke bringt Friedenau in Führung. Kurz vor der Pause erhöht Bünyamin Maras auf 3:1, danach kontrolliert Friedenau das Spiel bis zum Schluss.

SF Johannisthal gerät zunächst durch Joscha Schulte-Holtey in Rückstand. Lukas Ferl gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel dreht Ferl die Partie komplett, ehe Jonathan Behrend zum 3:1-Endstand trifft. Johannisthal bleibt damit Inter auf den Fersen.

Berolina Mitte startet furios, Malick-Kenny Diarra gleicht zunächst die frühe Führung von Marvin Teuber aus. Danach trifft Diarra erneut und bringt sein Team nach vorne. Kurz vor der Pause stellt er sogar auf 3:1, ehe Marcel Bubner für Borsigwalde verkürzt. Nach dem Seitenwechsel baut Maximilian Widmer die Führung aus, Daway Chioccarelli erhöht weiter. Mohammed Mustafa Acar verkürzt zwar noch einmal, doch Widmer trifft erneut zum klaren 7:3-Endstand.

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