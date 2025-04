Trainer muss in der Kreisliga sofort gehen und einige Verlängerungen

O.Kütter und F.Scarano spielen auch in der kommenden Saison beim RSK. Kütter, ein Spieler aus der eigenen Jugend, sammelt bereits in seinem zweiten aktiven Jahr einige wertvolle Spielzeit und möchte auch in Zukunft daran anknüpfen. Scarano kam im Winter 23/24 vom damaligen Ligakonkurrenten aus Köngen und konnte direkt mit seiner Qualität glänzen. In der laufenden Saison kämpft er immer wieder mit kleineren Verletzungen. Im Saisonendspurt, wie auch in der kommenden Saison, will er nochmal angreifen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Wernauer SF (Kreisliga B2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Fußball-B-Ligist Wernauer SF trennt sich von Trainer

Die Wernauer Sportfreunde haben sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Trainer Ferdi Yildirim getrennt. Zugleich wurde er von seinen Aufgaben als Abteilungsleiter entbunden. Grund ist ein nachhaltig gestörtes Vertrauensverhältnis zur Vereinsführung. Bis Saisonende wird Fatih Bagdatli die Mannschaft als Interimstrainer betreuen. Bagdatli ist Inhaber der A-Lizenz und leitet die ATB-Fußballschule, die mit den Wernauer Sportfreunden zusammenarbeitet. Der Verein wünscht Fatih Bagdatli für die kommende Aufgabe eine glückliche Hand.

+++

+++

TSV Jesingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nachdem wir letzten Samstag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan haben, ist es nun der richtige Zeitpunkt die Kaderplanung für die kommende Saison zu veröffentlichen. Dazu werden wir in mehreren Post über die nächsten Tage verteilt unseren Kader bekannt geben.

Voran geht unser Kapitän Timo Mader, der auch in der kommenden Saison das Trikot der Gerschdaklopfer tragen wird. Timo ist mittlerweile seit sieben Jahren bei uns und ist sowohl sportlich als auch mental eine unserer wichtigsten Stützen. Timo hat sich in den letzten Jahren als Führungsspieler nochmals weiterentwickelt und führt das Team auch in schwierigen Situationen auf dem Platz. Wir freuen uns, dass Timo weiterhin Teil unseres Teams ist und schätzen seine Verbundenheit zu unserem Verein sehr.

Auch Phil Hausser wird nächstes Jahr erneut Teil unserer Mannschaft sein und geht damit schon in seine 8. Saison bei uns. Phil hatte in den letzten Jahren mehrfach Pech mit schweren Verletzungen, kämpfte sich jedoch immer wieder vorbildlich zurück und ist eine sehr wichtige Stütze in unserem Mittelfeld. Körperlich top fit feuert er sich und seine Mitspieler immer wieder zu Höchstleistungen an - und das aber immer im respektvollen Umgangston. Klasse, dass Phil weiterhin bei uns ist!