Trainer muss beim Landesligisten gehen

Eine Trainertrennung gibt es beim Landesligisten TSV Harthausen/Scher. Hier kommen die Infos des Vereins dazu:
"TSV Harthausen/Scher trennt sich von Trainer Akin Aktepe
Akin Aktepe übernahm im Dezember 2023 nach der Trennung von André Eckstein das Traineramt beim TSV Harthausen/Scher. In der Saison 2023/24 gelang ihm trotz eines Abstiegsplatzes zur Winterpause der Klassenerhalt in der Landesliga. Er stabilisierte die Mannschaft, sodass auch die folgende Saison 2024/25 erfolgreich mit einem souveränen 12. Tabellenplatz in der Landesliga abgeschlossen werden konnte.
Nach einem schwierigen Start in die aktuelle Saison 2025/26 und lediglich 10 Punkten aus 15 Spielen sowie dem vorletzten Tabellenplatz hat sich der TSV nun nach zwei erfolgreichen gemeinsamen Jahren am Sonntag Abend von Trainer Aktepe getrennt.
Wir, der TSV Harthausen/Scher, bedanken uns bei Akin für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute."
So sieht die Tabelle der Landesliga, Staffel 3 aus:
1. SG Empfingen 15 11-3-1 41:13 36
2. SV Zimmern 15 11-2-2 31:11 35
3. TSG Balingen II (Ab) 15 10-3-2 42:15 33
4. SV Nehren 15 10-1-4 33:17 31
5. VfB Bösingen 15 10-1-4 35:28 31
6. VfL Nagold 15 8-4-3 32:17 28
7. SC 04 Tuttlingen 15 7-2-6 31:29 23
8. VfL Pfullingen (Ab) 15 6-4-5 31:25 22
9. BSV 07 Schwenningen 15 5-3-7 23:23 18
10. VfL Mühlheim (Auf) 15 5-2-8 28:35 17
11. SV Seedorf 15 5-1-9 18:27 16
12. SV Croatia Reutlingen 15 5-1-9 26:39 16
13. SSC Tübingen (Auf) 14 5-0-9 29:38 15
14. FC 07 Albstadt 15 5-0-10 13:31 15
15. TuS Ergenzingen (Auf) 15 4-1-10 31:38 13
16. TSV Harthausen/Scher 15 3-1-11 11:37 10
17. Spvgg Freudenstadt (Auf) 15 1-3-11 14:46 6
