Trainer Murat Güzel lobt Auftritt seiner jungen Mannschaft

– Foto: Jens Grothe

Der SV Lengede hat die erste Pokalhürde erfolgreich genommen und sich mit einem verdienten 3:1-Erfolg beim SV Union Salzgitter durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Murat Güzel erwischte den besseren Start und legte mit einer konzentrierten Vorstellung den Grundstein für das Weiterkommen. Schiedsrichter Miguel Karrasch leitete die Partie.

Nach einer halben Stunde erhöhte Kerim-Cedric Charfi auf 2:0. Dass die Gastgeber zwischenzeitlich einen Elfmeter ungenutzt ließen, wertete Güzel als wichtigen Moment: „Der frühe Führungstreffer hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wichtig war aber auch, dass wir nach dem verschossenen Elfmeter des Gegners ruhig geblieben sind und noch vor der Pause das 2:0 nachgelegt haben.“

Bereits nach vier Minuten brachte Louis Bennett Naser Bytyqi die Gäste in Führung. Der frühe Treffer spielte dem SV Lengede in die Karten, wie Güzel nach der Begegnung betonte: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und haben uns früh belohnt. Die Mannschaft hat über weite Strecken das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Auch bei den hohen Temperaturen habe sein Team „gut gegen den Ball gearbeitet, aber auch gute Lösungen in der Offensive gesucht“.

Die passende Antwort nach dem Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel schöpfte der SV Union Salzgitter noch einmal Hoffnung. Steffen Notzon verkürzte in der 65. Minute auf 1:2. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Louis Bennett Naser Bytyqi mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her.

Gerade die Reaktion auf den Gegentreffer gefiel dem Lengeder Trainer: „Nach dem Anschlusstreffer haben wir die richtige Reaktion gezeigt und mit einer schönen Kombination das 3:1 erzielt. Genau diese Mentalität und Ruhe waren heute entscheidend.“ Besonders bemerkenswert sei dabei das junge Alter seines Teams gewesen: „Wir hatten erneut eine Mannschaft auf dem Platz, deren Durchschnittsalter gerade mal bei 20 Jahren lag.“

Trotz des verdienten Erfolgs sieht Güzel weiterhin Verbesserungspotenzial. „Wir nehmen das Selbstvertrauen aus dem Sieg mit, wissen aber auch, dass wir noch Luft nach oben haben. Für den Ligastart müssen wir unsere Fehler weiter minimieren und über 90 Minuten konzentriert bleiben.“ Gleichzeitig habe seine Mannschaft bewiesen, „dass sie als Einheit auftritt und in schwierigen Phasen die passende Antwort finden kann. Darauf wollen wir in den kommenden Wochen aufbauen.“