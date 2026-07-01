Trainer mit viel Aufstiegserfahrung übernimmt nach Landesliga-Abstieg

– Foto: Sebastian Schmidt

Auf denkbar knappste Weise ist der SV Preussen Schönhausen am zurückliegenden Wochenende aus der LOTTO-Landesliga Nord abgestiegen . Trotz eines 1:0-Erfolgs im Rückspiel der Relegation beim SC Naumburg mussten die Preussen - aufgrund der 0:2-Niederlage im Hinspiel - den Gang nach unten antreten. Nur wenige Tage danach vermeldet der Absteiger aber frohe, personelle Kunde.

Mit Steffen Lenz begrüßt der SV Preussen einen sehr erfahrenen Coach an der Seitenlinie. Der 56-Jährige hatte zuletzt zwei Jahren in Diensten des SSV Havelwinkel Warnau gestanden. Mit den Warnauern feierte er im vergangenen Sommer den historischen Aufstieg in die Verbandsliga. In dieser gelang der Klassenerhalt jedoch nicht. Im Mai gab der Verein bekannt, dass die Zusammenarbeit im Sommer endet . Zum FuPa-Profil:

Nun also übernimmt Lenz die Geschicke in Schönhausen. "Es gibt schon lange einen Austausch untereinander, diesen aber nicht unbedingt mit dem primären Ziel einer engeren Zusammenarbeit", erzählt der Trainer-Routinier. "Ich verfolge schon lange die positive Entwicklung des SV Preussen in sportlicher und infrastruktureller Hinsicht, gerade die Infrastruktur des Vereins ist in unserer Region außergewöhnlich gut. Als die Preussen bei mir zur neuen Saison angefragt haben, hat einfach alles gepasst."

Steffen Lenz sieht "eine tolle Basis" in Schönhausen

Mit welchen Zielen Lenz die Landesklasse-Elf übernimmt? "Ich sehe mich als jemand der eine Mannschaft weiterentwickeln möchte und kann", sagt er. "Es ist eine tolle Basis vorhanden, diese positive Entwicklung der letzten Jahre möchte ich aufgreifen und diesen Weg mit den Preussen kontinuierlich weitergehen."