Trainer mit Profierfahrung: Murnaus Reserve und A-Jugend kommt neuen Coach

Der Nachwuchstrainer Andreas Haidl soll beim TSV Murnau II den Klassenerhalt sichern. Seit 20 Jahren arbeitet er als Trainer im bezahlten Fußball.

Murnau – Steffen Galm verehren sie heute noch beim TSV als „Magier von Murnau“. Für wenige Monate begab sich der Top-Trainer damals hinab in die Niederungen des Amateurfußballs, reichte seine Lehren und sein Wissen weiter, feierte mit der Ersten den Klassenerhalt und wurde zur Kultfigur. Ehe er wieder Richtung Profibereich entschwand. Von Andreas Haidl verlangen die Murnauer nicht Ahnliches, aber der Mann hat das Zeug dazu.

20 Jahre arbeitet er schon als Trainer im bezahlten Fußball, hat Leistungsteams in Augsburg und Unterhaching von U13 bis U19 betreut, ist Assistent in der 3. Liga gewesen. Mit 41 Jahren blickt er auf eine stattliche Karriere, die jetzt einen unplanmäßigen Halt nimmt: Haidl übernimmt zur Rückrunde die Reserve sowie die A-Jugend bei den Drachen. „Eine mega-schwierige Aufgabe“ erwartet ihn, erklärt Abteilungsleiter Michael Adelwart. Von Haidl wird erwartet, dass er den Klassenerhalt mit beiden Mannschaften packt.

Kurz vor Weihnachten erfuhren die Spieler vom neuen Mann aus dem Profigeschäft. Die Nachricht an die Teams versah Adelwart mit einer Mahnung, die ihm wichtig war: „Ich nehme ihnen hiermit die Alibis.“ Intern war immer mal wieder Kritik aufgeploppt an Stephan Bierling, dem Coach der Zweiten, oder auch an Christoph Geißlinger (A-Jugend). Auf seine Leute lässt Adelwart nichts kommen, übt stattdessen Kritik an den Spielern: „Ist schon bitter, dass es manche am Trainer festmachen, obwohl die nicht ausschlaggebend waren.“

Im Sommer hatte die Führung beim TSV beschlossen, die Kicker aus dem Jahrgang 2007 in U19 und Zweiter Mannschaft aufzuteilen, um mit ihnen beide Ligen einigermaßen eigenständig zu bestreiten. Damals, sagt Adelwart, habe man es vielen recht machen wollen. Wie sich diese besondere Konstellation entwickeln würde, „war schwer vorauszusehen“. Sie hat einige unzufriedene Spieler produziert, von denen Stefan Krug, der Mr. TSV, Richtung Habach zieht. Den Rest hat Adelwart zurechtgerückt mit seiner Winter-Lösung, die im Angesicht des Notstands ziemlich ideal daherkommt. Haidl vereinigt wieder beide Teams zu einem Kader und wird (aller Voraussicht nach) weiterhin unterstützt von den bisherigen Trainern Bierling und Geißlinger. Das rechnet er ihnen hoch an, vor allem weil sie’s als Chance begreifen: „Wir können alle von ihm und seinen Ansichten lernen“, betont Adelwart.

Einen Mann wie Haidl bekommt man draußen auf dem Land normalerweise nicht zu fassen. Obwohl er selbst ein Kind des Dorffußballs ist. In Waakirchen wuchs er auf, lebt dort wieder mit Frau und Familie, hat das Elternhaus umgebaut und sagt: „Ich kann mir nicht vorstellen, woanders hinzugehen.“ Seine Jugendjahre verbrachte Haidl bei 1860 München und Unterhaching, ehe eine Reihe an Knieverletzungen seine Spielerkarriere beendete und er bereits mit Anfang 20 als Trainer einstieg. „Ich hab’ nie gesagt, ich will da bleiben. Aber das war der Weg.“ Selbst auf höchster Ebene im Nachwuchsfußball gebe es zu wenige Altersexperten, erklärt Haidl. Die meisten drängt es in den Seniorenbereich. Den Waakirchner hingegen erfüllt die Arbeit mit jungen Leuten.

In seiner Zeit in Augsburg lernte er Adelwart und den TSV kennen, kam mit seinen Teams für Testspiele hierher. „Ich habe mich immer wohlgefühlt: die Bergkulisse, die Anlage, die sympathischen Leute.“ Über die vergangenen drei Jahre erwuchs eine Freundschaft, die auf gegenseitiger Wertschätzung fußt. Adelwarts Projekt auf dem Land begeistere ihn. „Er hat aus wenig sehr viel gemacht.“ Als er Ende August nach Unstimmigkeiten in Unterhaching – er coachte zuletzt die U19 in der Bundesliga sowie die Zweite in der Landesliga – ausschied, begab er sich auf Bildungsreise, hospitierte bei diversen Top-Klubs, schaute auch in Murnau vorbei und ließ sich zu einem Freundschaftsdienst überreden. „Der Michi hat mich gefragt, ob ich helfen will, und ich bin einer, der gerne anpackt“, erklärt der 41-Jährige. „Ein Gefallen bis zum Sommer“, so nennt’s Adelwart.

Dafür verzichtet der Spitzentrainer auf viel Geld, arbeitet er doch seit zwei Jahrzehnten hauptberuflich im Fußball. „Da hängt was dran, sonst steigt mir meine Frau aufs Dach“, scherzt er. Aufwandsentschädigung plus Spritgeld gibt’s beim TSV – nicht mehr. Zum Geldverdienen kommt er nicht nach Murnau, dafür mit zwei Zielen: „Zweimal in der Liga bleiben.“ Wie es danach weitergeht, ob er sich gar einen Verbleib bei den Drachen mit der nötigen Anschlussfinanzierung vorstellen kann, damit beschäftigt er sich derzeit nicht. „Jetzt machen wir einmal das halbe Jahr.“ Das ist ja schon Aufgabe genug, schließlich arbeitet Haidl jetzt mit Amateuren auf dem Land, was ihn kein bisschen abschreckt. „Wenn man 20 Jahre im NLZ-Fußball arbeitet, ist man froh, an die Basis zurückzukehren. Die verliert man oft aus den Augen.“ (Andreas Mayr)