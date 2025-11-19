Drei Spiele wird Mick Fahr noch an der Seitenlinie des FC Hauingen stehen, ehe er sein Traineramt bei der ersten Mannschaft nach dann achteinhalb Jahren abgeben wird. | Foto: Gerd Gründl

Trainer Mick Fahr kündigt Abschied vom FC Hauingen an Verlinkte Inhalte BZL Hochrhein Hauingen Mick Fahr

Am vergangenen Samstag hatte sich Mick Fahr über seine Zukunft beim FC Hauingen bedeckt gehalten. „Natürlich macht man sich so seine Gedanken“, sagte der 46 Jahre alte Trainer nach dem wichtigen 3:2-Sieg gegen den FC Wehr und verwies auf seine über acht Jahre währende Amtszeit. Der Gedankengang war offenkundig weit fortgeschritten und ist nun abgeschlossen, wie Fahr am Mittwoch selbst mitgeteilt hat: Er wird sein Traineramt zum Jahresende abgeben. Nach dann insgesamt neuneinhalb Jahren beim FCH – 2016 hatte er die zweite Mannschaft übernommen – wird er somit den Verein verlassen. „Ich hatte bereits ohnehin geplant, zum Ende dieser Saison aufhören zu wollen, und hatte dies auch bereits im Vorfeld in einem persönlichen Gespräch unserem Sportvorstand Rene Gentner mitgeteilt. In den vergangenen Tagen ist bei mir aber dann der Entschluss gereift, dass es für die Mannschaft deutlich sinnvoller wäre, diesen Schritt vorzuziehen“, erklärt Fahr seinen Rücktritt zum Jahresende.



„Wenn ich als Trainer eine halbe Saison lang auf einer Abschiedstour unterwegs wäre und parallel dazu eventuell noch die Suche nach einem Nachfolger geführt wird, entsteht bei den Spielern selbstverständlich eine gewisse Unruhe und Verunsicherung und der Fokus richtet sich möglicherweise nicht mehr zu 100 Prozent auf das sportliche Ziel - den Klassenerhalt“, begründet er seinen vorgezogenen Abschied.

„Abgesehen davon erhoffe ich mir durch den Trainerwechsel nochmals zusätzliche Impulse für die Mannschaft und möglicherweise werden nochmals zusätzliche Energien freigesetzt. Das Wichtigste ist für mich, dass die Mannschaft den Klassenerhalt in dieser Saison erreicht“, so Fahr weiter. „Es ist aber selbstverständlich auch Fakt, dass nach so vielen gemeinsamen Jahren (eine große Anzahl meiner Spieler begleitet mich ja schon viele Jahre auf dem gemeinsamen Weg) gewisse Abnutzungserscheinungen auftreten.“ Für den Verein bestehe nun die Möglichkeit, „in Ruhe und ohne zeitlichen Druck im Verlauf der Winterpause eine Nachfolgelösung zu installieren“, was ihm ein „sehr wichtiges Anliegen" sei, so Fahr über eine jahrelang „sehr enge und vertrauensvolle“ Zusammenarbeit mit den FCH-Verantwortlichen.