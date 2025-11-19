Trainer Mick Fahr kündigt Abschied vom FC Hauingen an

Am vergangenen Samstag hatte sich Mick Fahr über seine Zukunft beim FC Hauingen bedeckt gehalten. „Natürlich macht man sich so seine Gedanken“, sagte der 46 Jahre alte Trainer nach dem wichtigen 3:2-Sieg gegen den FC Wehr und verwies auf seine über acht Jahre währende Amtszeit. Der Gedankengang war offenkundig weit fortgeschritten und ist nun abgeschlossen, wie Fahr am Mittwoch selbst mitgeteilt hat: Er wird sein Traineramt zum Jahresende abgeben. Nach dann insgesamt neuneinhalb Jahren beim FCH – 2016 hatte er die zweite Mannschaft übernommen – wird er somit den Verein verlassen.
„Ich hatte bereits ohnehin geplant, zum Ende dieser Saison aufhören zu wollen, und hatte dies auch bereits im Vorfeld in einem persönlichen Gespräch unserem Sportvorstand Rene Gentner mitgeteilt. In den vergangenen Tagen ist bei mir aber dann der Entschluss gereift, dass es für die Mannschaft deutlich sinnvoller wäre, diesen Schritt vorzuziehen“, erklärt Fahr seinen Rücktritt zum Jahresende.
„Wenn ich als Trainer eine halbe Saison lang auf einer Abschiedstour unterwegs wäre und parallel dazu eventuell noch die Suche nach einem Nachfolger geführt wird, entsteht bei den Spielern selbstverständlich eine gewisse Unruhe und Verunsicherung und der Fokus richtet sich möglicherweise nicht mehr zu 100 Prozent auf das sportliche Ziel - den Klassenerhalt“, begründet er seinen vorgezogenen Abschied.
„Abgesehen davon erhoffe ich mir durch den Trainerwechsel nochmals zusätzliche Impulse für die Mannschaft und möglicherweise werden nochmals zusätzliche Energien freigesetzt. Das Wichtigste ist für mich, dass die Mannschaft den Klassenerhalt in dieser Saison erreicht“, so Fahr weiter. „Es ist aber selbstverständlich auch Fakt, dass nach so vielen gemeinsamen Jahren (eine große Anzahl meiner Spieler begleitet mich ja schon viele Jahre auf dem gemeinsamen Weg) gewisse Abnutzungserscheinungen auftreten.“
Für den Verein bestehe nun die Möglichkeit, „in Ruhe und ohne zeitlichen Druck im Verlauf der Winterpause eine Nachfolgelösung zu installieren“, was ihm ein „sehr wichtiges Anliegen" sei, so Fahr über eine jahrelang „sehr enge und vertrauensvolle“ Zusammenarbeit mit den FCH-Verantwortlichen.
Seinen Dank richtete Fahr, der das Traineramt beim FC Hauingen als Herzensangelegenheit und riesige Ehre bezeichnet, an die sportliche Leitung und Vorstandschaft und betonte, dass es keinerlei Differenzen zwischen Trainer und Vorstand respektive Mannschaft gebe. „Im Gegenteil. Es sind in diesen Jahren viele Freundschaften entstanden, welche selbstverständlich auch weiterhin bestehen bleiben werden.“ Seine Entscheidung habe er „ausschließlich zum Wohle des Vereins beziehungsweise der ersten Mannschaft getroffen“, dies habe „überhaupt nicht mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun“.
„Einen ganz besonderen Dank möchte ich Patrick Maier-Blanc aussprechen“, der ihn 2017 zum Trainer der ersten Mannschaft in der Kreisliga A befördert hatte. „Er war von Beginn an und über den gesamten Zeitraum mein engster Vertrauter und die wichtigste Stütze für mich persönlich“, so Fahr. Auch Rene Gentner sei seit seinem Wirken als Sportvorstand „zu einem meiner engsten Vertrauten“ geworden. Explizit bedankte sich der FCH-Coach bei Torhütertrainer Josip Dvorzak, mit dem er 2016 vom TuS Lörrach-Stetten II nach Hauingen gewechselt war, und Co-Trainer Matthias Grether.
Darüber hinaus „bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen, Vereinsmitgliedern, Gönnern, Unterstützern und vor allem den eigenen Fans, die uns immer mit dem größtmöglichen und loyalen Support angefeuert und unterstützt haben. Sie waren ein zentraler Faktor für unsere Erfolge der vergangenen Jahre“.