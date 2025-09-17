Trainer Michael Motz tritt bei SG Malsburg/Marzell-Wollbach zurück

Wie die SG Malsburg-Marzell/Wollbach bekannt gegeben hat, ist Michael Motz – Trainer des Aufsteigers in die Kreisliga A – schon kurz nach Rundenbeginn von seinem Amt zurückgetreten. Im Gespann mit Fabian Schmid hatte der 35-Jährige die erst im vergangenen Sommer neu gebildete SG auf Anhieb zur Vizemeisterschaft der B-Staffel I und schließlich zum Triumph in den Aufstiegsspielen gegen die SG Grenzach-Wyhlen und damit in die A-Klasse geführt. "Bei den ersten beiden Punktspielen musste die Mannschaft allerdings Lehrgeld zahlen und verlor beide", so Ulrich Wetzel, Vorsitzender der SG Malsburg-Marzell. "Gründe für den Rücktritt des 35-jährigen Trainers, der hohes Ansehen genoss, werden nicht genannt", teilte der Verein mit. Man sei auf der Suche nach einem Nachfolger.