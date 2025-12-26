Trainer Meemann bleibt der Zweiten erhalten!

Die Tinte ist trocken: Manni Meemann hat sein Engagement als Headcoach unserer zweiten Herrenmannschaft für die Saison 2026/2027 verlängert. Dieser Schritt ist die logische Konsequenz aus der sehr erfolgreichen laufenden Kreisliga-Saison, in welcher Meemann unsere Zweite mitten in das Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga Weser Ems III und gegenwärtig auf den vierten Platz führt.

Der sportliche Leiter Hendrik Menger zeigt sich entsprechend erfreut: „Manni hat sich bereits ab der ersten Saison vollkommen mit dem Verein identifiziert und ist auch persönlich am Sportplatz äußerst beliebt. In der Aufstiegssaison hat er ein entwicklungsfähiges Team übernommen und zahlreiche Spieler verbessern können. Bislang zeigt diese Entwicklungskurve stetig nach oben, was auch unsere Hoffnung für die Zukunft ist. Im Handling des breiten Kaders zeigen sich auch seine Coaching-Softskills.“

Auch der erfahrene Meemann sieht beim SVU besondere Voraussetzungen gegeben: „Die zweite Mannschaft ist ein echtes Team, das auf und neben dem Platz hervorragend harmoniert. Meine Aufgabe besteht darin, die vorhandenen Talente auf dem Platz bestmöglich auszuschöpfen und dabei den passenden Mix aus Ambition und Spaß nie zu vergessen. Ich freue mich auf das, was kommt und möchte schon in dieser Spielzeit das Maximum rauskitzeln.“

Die Spielerseite wird auch in großen Teilen zusammenbleiben, sodass die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gesetzt sind. Eisern Union!