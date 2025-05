Trainer Markus Bozan soll den SC in eine goldene Zukunft führen

Nach den Vorstandswahlen in dem der Verein sich neu aufgestellt hat und zukünftig auch breiter aufgestellt ist , um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden folgte der erste Schritt. Cheftrainer Markus Bozan hat seinen Vertrag verlängert. Für die Positionen des Co.Trainers und Trainer für die 2te Mannschaft führt man Gespräche um diese Zeitnah bekanntgeben zu können. Die Ziele vom Verein und Trainer Markus Bozan sind klar definiert.

Nachdem man sich von der Abstiegszone auf einen einstelligen Tabellenplatz verbessert hat , will man in der neuen Saison die Aufstiegsplätze ins Visier nehmen. Der Kader soll punktuell verstärkt und qualitativ breiter aufgestellt werde. Daran wird im Hintergrund gearbeitet und man ist optimistisch auch dort zeitnah positive Meldungen präsentieren zu können. Auch auf die Weiterentwicklung und Integration der A Jugendspieler legt man sein Augenmerk. Mit Reyk Rosemann und Nour Korkis haben schon 2 A Jugendspieler in der laufenden Runde viel Spielpraxis erhalten.