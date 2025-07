Trainer Marko Niestroj traut seiner Mannschaft alles zu

Der TSV Bayer Dormagen belegte in der vergangenen Saison den vierten Platz der Bezirksliga, Gruppe 3. Ob die Mannschaft von Trainer Marko Niestroj nach der Rückkehr in die Gruppe 1 mit den Düsseldorfer Vereinen wieder so stark abschneiden kann, wird auch damit zusammenhängen, wie die Vorbereitung läuft.

Der TSV konnte die ersten drei Testspiele gegen Kreisliga-A-Mannschaften allesamt gewinnen. Drei Testspiele gegen Bezirksligisten und ein Spiel gegen die Holzheimer SG stehen noch auf dem Plan. „In der Vorbereitung ist jedes Spiel besser als Training“, erklärt Trainer Marko Niestroj. Obwohl seine Mannschaft in der vergangenen Saison die drittbeste Defensive der Liga stellte, kassiert der TSV laut Niestroj noch zu viele Gegentreffer. „In den ersten Wochen der Vorbereitung liegt unser Fokus sowohl auf dem Ballbesitzspiel als auch auf dem Pressing- und Rückzugsverhalten. Da haben wir mit Blick auf die letzte Saison noch Luft nach oben“, so der Coach.

Was lief bisher gut?

Mit drei gewonnen Testspielen ist Bayer der Start in die Vorbereitung gelungen. Da sich der Kader kaum verändert hat, ist das Team bereits gut eingespielt. Zudem macht die Langzeitverletzte Doppelsechs, bestehend aus Yannick Schmitz und Berkan Öksüz, Fortschritte. „Yannick ist schon länger wieder am Ball, aber das Gefühl in seinem Arm war lange weg. Es ist ein großer Erfolg, dass er nach sechs Monaten wieder seine Schuhe binden kann. Berkan ist wieder ins Lauftraining eingestiegen. Ich erwarte, dass er in sechs bis acht Wochen wieder fit ist“, erklärt Niestroj.

Was lief bisher nicht so gut?

Dennoch bleibt der TSV nicht verschont von schweren Verletzungen. Der erst 21-jährige Aaron Münstermann zog sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu. „Es ist unglaublich bitter in seinem Alter. Er hat sich besonders in der Rückrunde noch mal stark weiterentwickelt“, berichtet Niestroj. Zudem zog sich Alexander Hauptmann einen Muskelfaserriss zu, er soll in drei bis vier Wochen wieder fit sein, meint Niestroj.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Der TSV Bayer Dormagen hat sich im Sommer gegen einen großen Umbruch entschieden und nur drei neue Spieler dazu geholt. Stürmer Maurice Wiewiora ist nach seinem Studium zurück bei seinem Heimatverein. Die Vereinsnähe war dem Trainerduo Ayhan Karadeniz und Marko Niestroj auch bei den anderen Zugängen wichtig. Der eine ist Jan Rakow, der vorige Saison mit Gnadental in die Landesliga aufstieg, der andere Luca Knuth, der zuletzt zwei Spielzeiten beim SC Kapellen in der Landesliga spielte. „Alle drei passen charakterlich hervorragend in die Mannschaft und wohnen in Dormagen. Es war uns wichtig, nur Spieler dazu zu holen die menschlich zum Team passen“, betont Niestroj.

Was ist drin in der kommenden Saison?

Der Tabellenplatz spielt in den Planungen des Trainerteams keine große Rolle. Der Fokus soll auf der Entwicklung der Mannschaft liegen. „Es ist jetzt noch schwer, die neue Liga einzuschätzen, aber ich traue uns alles zu. Wir haben in der letzten Saison ganz klar gesehen, dass wir nur gewinnen können, wenn wir an die Leistungsgrenze gehen. Daher bleibt auch in der nächsten Spielzeit der ungefährdete Klassenerhalt das Ziel“, so Trainer Marko Niestroj.