Trainer Marcel Rapp entlassen – Tim Walter übernimmt bei Holstein Kiel von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser

Marcel Rapp (Holstein Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Nicht nur im Fußball ist der hauptverantwortliche Trainer der Sündenbock, der Erste, der nach einer Krise seinen Stuhl räumen muss. So geschehen auch bei Holstein Kiel. Der Fußball-Zweitligist beendete mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marcel Rapp. Die Entscheidung fiel heute, nachdem die Mannschaft zuletzt nach einem Punkt und anschließend vier Niederlagen in Folge fünf Partien ohne Sieg geblieben war und in der Tabelle stark abgerutscht ist – aktuell belegt Kiel nur noch Rang 14 und steht damit in akuter Abstiegsgefahr zur 3. Liga. Der Tabellenletzte und 18., die SpVg Greuther Fürth, hat nur zwei Punkte weniger als die Störche.

Rapp, der seit Oktober 2021 an der Seitenlinie stand, hatte im hohen Norden Großartiges geleistet: Der Klub stieg 2024 als erster Verein aus Schleswig-Holstein überhaupt in die Bundesliga auf. Der Aufstiegstrainer prägte die Holstein-Ära über mehr als viereinhalb Jahre. In dieser Zeit stand der gebürtige Pforzheimer in 160 Pflichtspielen an der Seitenlinie und hinterließ sportlich wie strukturell Spuren im Verein. Doch das ernüchternde und enttäuschende 1:3 beim Karlsruher SC ließ offenbar keinen anderen Schritt zu. Oder? Neben Rapp endete auch die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Co-Trainer Alexander Hahn. Neue Walter-Impulse sollen für Rettung sorgen Die Entscheidung, den Vertrag mit Rapp vorzeitig zu beenden, fiel nach einer ausbleibenden Formkurve und anhaltender sportlicher Talfahrt. Trotz Engagement und hoher Identifikation mit dem Verein konnte die Mannschaft zuletzt nicht die erhofften Ergebnisse erzielen. Die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe betonten, dass ein Wechsel auf der Trainerposition notwendig sei, um neue Impulse zu setzen und die Saisonziele – insbesondere den Klassenerhalt – noch zu erreichen.

Tim Walter zum zweiten Mal bei Holstein Nur wenige Stunden nach der Trennung von Rapp gaben die Kieler die Verpflichtung von Tim Walter als neuen Cheftrainer bekannt. Der 50-jährige Coach kennt den Verein bereits aus seiner früheren Station bei Holstein Kiel in der Saison 2018/19 und kehrt damit als „alter Bekannter“ an die Förde zurück.

Holstein-Coach Marcel Rapp zu Beginn seiner Amtszeit im Testspiel beim TSV Bordesholm. – Foto: Ismail Yesilyurt

Walter, der in seiner Karriere auch Trainerstationen beim VfB Stuttgart, beim Hamburger SV und zuletzt beim englischen Zweitligisten Hull City (bis November 2024) hatte, soll seine Erfahrung und klare offensive Spielidee einbringen, um den Durchmarsch in die Dritte Liga abzuwenden.