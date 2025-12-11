Trainer Manuel Schwarz verlängert beim TuS Binzen

In einer sehr harmonischen Gesprächsrunde, geprägt von großer gegenseitiger Wertschätzung, wurde mit Cheftrainer Manuel Schwarz die weitere Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus beschlossen.

Manuel Schwarz hat den Cheftrainerposten beim TuS im vergangenen Sommer übernommen und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen übertreffen. Er arbeitet sehr akribisch, die Trainingseinheiten gestaltet er sehr anspruchsvoll und die Mannschaft zeigt mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und entsprechend großem Einsatz Woche für Woche, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen.

Wir sind sehr froh darüber, dass Manuel - der auch charakterlich hervorragend zu unserem Verein passt - auch in der Saison 2026/27 beim TuS an der Seitenlinie stehen wird.