Trainer Maik Ratje hört auf – will aber noch einen Titel mit O/O holen

Trainer Maik Ratje wird nach der Saison bei den Landesliga-Frauen des FC Oste/Oldendorf aufhören. Zuvor haben sie aber noch ein letztes gemeinsames Ziel.
Die Entscheidung, sein Amt niederzulegen, reifte bei Maik Ratje bereits Anfang März. Seine Spielerinnen informierte er allerdings erst nach dem erfolgreichen Bezirkspokal-Halbfinale am Osterwochenende.
„Ich habe für mich entschieden, dass die Zeit nach drei Jahren gekommen ist“, erklärt der Trainer. Ausschlaggebend sei kein einzelner Grund gewesen, sondern mehrere kleinere Faktoren. Unter anderem nennt Ratje den hohen zeitlichen Aufwand, den er mit einer rund 45-minütigen Autofahrt zu den Trainingseinheiten betreibt.
Mit dem Erreichten durchaus zufrieden
Sportlich blickt Ratje auf eine erfolgreiche Zeit zurück, auch wenn der ganz große Wurf bislang ausblieb. In den vergangenen Spielzeiten belegte Oste/Oldendorf die Plätze zwei (2023/24) und drei (2024/25) und verpasste damit jeweils nur knapp die Rückkehr in die Oberliga.
Auch in der laufenden Saison rangiert das Team derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, ein Aufstieg scheint jedoch außer Reichweite. Tabellenführer Apensen hat vier Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger absolviert. Und auch die Verfolger haben durch Nachholspiele theoretisch die Chance, den FC in der Tabelle abrutschen zu lassen.
Die große Chance auf einen Titel besteht aber
Die Chance, seine dreijährige Amtszeit mit einem Titel zu krönen, lebt jedoch weiterhin. Mitte Mai trifft Oste/Oldendorf im Finale des Bezirkspokals auf Ligakonkurrent TuS Fleestedt. Das Ligaduell ging zuletzt auswärts torlos aus.
„In der Liga haben wir in den drei Jahren oben mitgespielt, im Pokal war es unser großes Ziel, ins Finale zu kommen“, sagt Ratje. „Da uns das gelungen ist, wollen wir das natürlich auch gewinnen.“
Wie es für den Trainer nach der Saison weitergeht, ist noch offen. Eine neue Aufgabe hat Ratje bislang nicht angenommen, zeigt sich jedoch grundsätzlich gesprächsbereit: „Ich höre mir alles an und möchte mit meiner Trainertätigkeit noch nicht aufhören.“
Sollte sich keine passende Option ergeben, bleibt für die Fußball-Familie Ratje mehr gemeinsame Zeit: Denn auch seine Frau Leonie wird ihre aktive Laufbahn beim Oberligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf zum Saisonende beenden.