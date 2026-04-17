Trainer Maik Ratje hört auf – will aber noch einen Titel mit O/O holen Die große Chance auf einen Titel besteht von Tageblatt · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Maik Ratje wird nach der Saison bei den O/O-Frauen aufhören. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Trainer Maik Ratje wird nach der Saison bei den Landesliga-Frauen des FC Oste/Oldendorf aufhören. Zuvor haben sie aber noch ein letztes gemeinsames Ziel.

Die Entscheidung, sein Amt niederzulegen, reifte bei Maik Ratje bereits Anfang März. Seine Spielerinnen informierte er allerdings erst nach dem erfolgreichen Bezirkspokal-Halbfinale am Osterwochenende. „Ich habe für mich entschieden, dass die Zeit nach drei Jahren gekommen ist“, erklärt der Trainer. Ausschlaggebend sei kein einzelner Grund gewesen, sondern mehrere kleinere Faktoren. Unter anderem nennt Ratje den hohen zeitlichen Aufwand, den er mit einer rund 45-minütigen Autofahrt zu den Trainingseinheiten betreibt.

Mit dem Erreichten durchaus zufrieden

Sportlich blickt Ratje auf eine erfolgreiche Zeit zurück, auch wenn der ganz große Wurf bislang ausblieb. In den vergangenen Spielzeiten belegte Oste/Oldendorf die Plätze zwei (2023/24) und drei (2024/25) und verpasste damit jeweils nur knapp die Rückkehr in die Oberliga.

Auch in der laufenden Saison rangiert das Team derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, ein Aufstieg scheint jedoch außer Reichweite. Tabellenführer Apensen hat vier Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger absolviert. Und auch die Verfolger haben durch Nachholspiele theoretisch die Chance, den FC in der Tabelle abrutschen zu lassen.