Trainer Losing nach Pokalsieg stocksauer

Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim TV Kalkum-Wittlaer ist Oberligist SV Sonsbeck ins Achtelfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Niklas Binn und Philip Pokora sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung in der Zweitrunden-Partie. Überschattet wurde der Sieg von einer schweren Fuß-Verletzung von Christoph Elspaß. Cheftrainer Heinrich Losing kochte kurz nach dem Schlusspfiff. „Das ist eine absolute Katastrophe. Christoph musste sofort raus. Das war das zweite Pokalspiel und der zweite Verletzte. Und dann regt sich die andere Seite noch auf.“

Losing änderte seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Liga-Erfolg über den VfB Homberg auf sechs Positionen. Im Spiel beim Bezirksligisten rückten Florian Berisic, Christoph Elspaß, Luca Janßen, Timo Lehmkuhl, David Somodi und Mahmud Sahintürk in die Anfangsformation. In Düsseldorf ließ der Trainer seine Mannschaft im gewohnten 4-4-2-System recht offensiv agieren.

Mit breiter Brust wollten die Rot-Weißen den angeschlagenen Gastgebern (nur ein Punkt aus den ersten vier Ligaspielen) früh den Stecker ziehen. Vor dem Anpfiff meinte TV-Trainer Navid Fazeli schon: „Wenn ich ehrlich bin, kommt diese Partie zur Unzeit. Ich könnte gut darauf verzichten.“ Nach dem verkorksten Saisonstart liegen die Prioritäten in Wittlaer aktuell woanders.

Dennoch wehrte sich der Underdog mit allen Mitteln, stand dicht gestaffelt und setzte gelegentlich auch Nadelstiche. Lars Jansen hätte den Bezirksligisten sogar in Führung bringen können. Nach einer guten halben Stunde verpasste er nur haarscharf eine gute Hereingabe von Goki Fukunaga. Bis zur 36. Minute tat sich Sonsbeck schwer, etwas Zwingendes im letzten Drittel zu erspielen. Erst eine starke Einzelleistung von Timo Lehmkuhl und anschließender Vorarbeit auf Niklas Binn brachte die Rot-Weißen auf die Siegerstraße. Binn sorgte wie schon gegen Homberg für das wichtige 1:0 (36.).

Kurz vor der Pause hatte der Mittelstürmer sogar noch den zweiten Treffer auf dem Fuß, aber sein Schuss konnte im letzten Moment geblockt werden. Für Christoph Elspaß, der in Düsseldorf den Vorzug vor seinem Bruder Philipp bekam, war die Partie bereits nach 48 Minuten beendet. Nach einem harten Einsteigen seines Gegenspielers verletzte er sich am Fuß. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

In einer hektischen Anfangsphase von Hälfte zwei sah TV-Trainer Fazeli wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte (56.). Pech auf der Sonsbecker in der 67. Minute: Nach einer Ecke scheiterte Binn mit einem strammen Schuss an der Unterkante der Latte. Nur fünf Minuten später zielte Pokora genauer und hämmerte einen Freistoß aus rund 20 Metern unhaltbar zum 2:0 (72.) ins Netz.

Losing war heilfroh, als der Schlusspfiff ertönte und er mit seinem Team umgehend die Heimreise antreten konnte. „Das war ein ganz ekliges Spiel. Gerade in der zweiten Halbzeit sind die Emotionen hochgekocht. Die Gastgeber haben dadurch versucht, zurück ins Spiel zu kommen“, meinte der Übungsleiter, der die gesamte Spielzeit über 80 Prozent Ballbesitz für seine Mannschaft sah. „Aber wir haben die Lücken nicht gefunden und oft die falschen Entscheidungen getroffen. Es war ein Geduldspiel, wo es wichtig war, die Tore zu machen.“ Am Sonntag um 15.30 Uhr geht’s für die Rot-Weißen in der Liga beim Holzheimer SG weiter.