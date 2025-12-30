Trainer Liebl verlässt den SV Günding nach 30 Jahren

Der Trainer des Kreisklassisten beendet seine Karriere beim Verein. Zuvor will Liebl noch den Aufstieg in die Kreisliga schaffen.

Stephan Liebl, Trainer beim Kreisklassisten SV Günding, hört nach der Saison auf. Dies gab der 33-Jährige am Rande des Hallenmasters bekannt.

„Ich habe sozusagen 30-jähriges Jubiläum, ich habe mit drei Jahren begonnen und finde, es ist der richtige Zeitpunkt, das Kapitel Günding ruhen zu lassen. Auch meine Spielerkarriere ist aus Verletzungsgründen beendet. Aber ich möchte den Trainerjob weiterleben, eben nur woanders, um meinen Horizont zu erweitern und weil es Spaß macht.“