Trainer Leon Erler sieht klare Fortschritte

Nach einem ernüchternden Start in die neue Spielzeit steht die SG Blaues Wunder Hannover in der Kreisliga Hannover weiter ohne Sieg da. Nur ein Punkt aus vier Partien – die Bilanz liest sich trist, auch wenn sie Trainer Leon Erler nicht völlig überrascht: „Wir kennen das aus den letzten beiden Jahren. Auch da haben wir erst am fünften Spieltag den ersten Dreier geholt.“

Am Sonntag soll dieses Muster erneut gelten, wenn die SG auswärts bei der SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert – einem Gegner, der mit sieben Punkten aus vier Spielen ordentlich in die Saison gestartet ist. Dass Blaues Wunder formal eigentlich Heimrecht gehabt hätte, ist kein Zufall: Aufgrund einer Baustelle am heimischen Platz wurde das Spiel getauscht. „Unser Kunstrasen ist noch nicht freigegeben, die Kabinen werden umgebaut, die Rasenplätze sind in keinem guten Zustand“, erklärt Erler. „Da war es für alle Beteiligten sinnvoller, in Döhren zu spielen.“

Trotz des misslungenen Saisonstarts sieht der Trainer sein Team auf einem guten Weg. Die Niederlage gegen Burgdorf (1:2) war für Erler kein Rückschritt – im Gegenteil: „Wir hatten über das gesamte Spiel die Kontrolle und eine Vielzahl an Abschlüssen“, so der Coach. Allein in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „sieben oder acht hundertprozentige Torchancen“ gehabt, wie Erler betont. „Das Spiel müssen wir eigentlich längst für uns entschieden haben.“

Die Erkenntnis: Das Offensivspiel funktioniert wieder deutlich besser, das Chancenplus ist da – nur an der Effizienz hakt es. Daran wurde unter der Woche gearbeitet: „Wir haben zielgerichtet am Torabschluss gearbeitet, wollen mehr Selbstverständnis und Selbstvertrauen in die Abschlüsse bringen“, so Erler. Er ist überzeugt: „Wenn wir die Leistung vom letzten Wochenende bestätigen und unsere Chancen besser nutzen, dann bin ich optimistisch.“

Personalsorgen bleiben – Kader dennoch konkurrenzfähig

Die Vorzeichen für das Auswärtsspiel in Döhren sind dennoch nicht optimal. Urlaub, Verletzungen und Krankheiten lassen den Kader weiter schrumpfen. „Zwei, drei wirklich gute Jungs fehlen“, so Erler, der dennoch betont, dass er über einen „ordentlichen Kader“ verfüge.

Gegen Döhren, das zuletzt Garbsen mit 3:1 schlug und sich damit auf Platz fünf schob, wird es für Blaues Wunder nicht nur auf die Offensive ankommen. Auch in der Defensive fordert Erler klare Lösungen: „Wir müssen auch hinten in gewissen Situationen Exitbälle spielen und dürfen uns nicht in gefährliche Szenen drängen lassen.“

Mit einem Sieg am Sonntag würde die SG nicht nur den ersten Dreier der Saison einfahren, sondern sich auch an das Mittelfeld der Tabelle heranarbeiten. In der Vergangenheit war Spieltag fünf häufig der Wendepunkt – nun soll es erneut so kommen.

Anpfiff in Döhren ist am Sonntag um 15 Uhr.