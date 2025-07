Trainer-Legende Hermann Gerland beendet seine Karriere

München – Der „Tiger“ macht Schluss: Hermann Gerland beendet seine lange Trainerkarriere. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) am Mittwoch bekannt. Der 71-Jährige war viele Jahre als Co-Trainer beim FC Bayern und für den DFB aktiv, hatte ein hohes Ansehen für sein besonderes Auge für Talente. Zuletzt war er als Assistent von Antonio Di Salvo bei der deutschen U21 aktiv.

Seine größten Erfolge feierte Gerland jedoch beim FC Bayern, wo er erstmals 1995 für die Amateure und anschließend von 2001 bis 2021 in verschiedenen Positionen tätig war. Als Co-Trainer der Profimannschaft und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums trug er maßgeblich zur Entwicklung zahlreicher Talente bei. Spieler wie Thomas Müller, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger profitierten von seiner Expertise und wurden unter seiner Anleitung zu Weltklasse-Spielern.

Gerland spielte in seiner eigenen Fußball-Karriere zwölf Jahre lang für den VfL Bochum (1972-1984) und absolvierte dabei über 200 Bundesligaspiele. Anschließend war er bei verschiedenen Vereinen wie dem VfL, Nürnberg, Bielefeld und Ulm als Cheftrainer aktiv.

Nach seiner Zeit bei Bayern wechselte Gerland zum DFB, wo er zunächst als Co-Trainer der A-Nationalmannschaft unter Hansi Flick arbeitete. Später übernahm er die Rolle des Co-Trainers bei der U21, wo er seine umfangreiche Erfahrung in die Nachwuchsförderung einbrachte. Sein Engagement für die Entwicklung junger Spieler blieb bis zum Schluss ein Markenzeichen seiner Arbeit.

„Zeit für meine Frau und Enkelkinder“: Müller-Entdecker Gerland macht Schluss

„Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für meine Frau und meine Enkelkinder zu haben, die sollen von ihrem Opa noch was haben“, wird Gerland in der Mitteilung des DFB zitiert. „Und ganz sicher werde ich dem Fußball verbunden bleiben. In diesem Sinne: Glück auf!“ Gerade seine Zeit beim DFB sei für ihn „ein Traum“ gewesen. „Es hat mir großen Spaß gemacht, und die Jungs waren super.“

„Hermann Gerland ist eine Legende im deutschen Fußball, und wir sind sehr stolz, dass wir in den vergangenen vier Jahren auf seine Fachkenntnis und Persönlichkeit beim DFB zurückgreifen konnten“, wird DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zitiert. U-21-Trainer Di Salvo betont: „Zum Beginn meiner Cheftrainer-Tätigkeit Hermann an meiner Seite zu haben, war ein Geschenk. Seine Art, die aus viel mehr als dem ‚harten Tiger‘ besteht, kennenzulernen und davon profitieren zu dürfen, war für mich sehr wichtig.“

Zeitgleich mit seinem Ruhestand darf sich Gerland auch noch über eine besondere Auszeichnung freuen: Am Tag seines Rücktritts (9. Juli) wurde der gebürtige Bochumer mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Eine Ehrung, die laut DFB neben dessen fußballerischen Erfolgsgeschichte vor allem auch sein soziales Engagement wertschätzt. (LuHa)