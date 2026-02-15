 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Trainer Krug zieht den richtigen Joker

von Jürgen Kleinhans · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SV Balhorn
Hohenkirchen
Mi., 12.04.1995, 18:00 Uhr
0
1
Abpfiff

Der SV Balhorn setzt seine Aufholjagd erfolgreich fort. Durch einen Treffer des kurz zuvor eingewechselten Kleinhans (70) nahm er beide Zähler aus Hohenkirchen mit. Torchancen waren hüben wie drüben Mangelware. Die SG konnte nicht in Bestbesetzung antreten und verlor auch noch Stürmer Michael Neusel mit Verdacht auf Bänderriß. SG Trainer Roger Neusel: "Nun wird es auch für uns langsam eng"