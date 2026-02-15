Trainer Krug zieht den richtigen Joker

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Balhorn setzt seine Aufholjagd erfolgreich fort. Durch einen Treffer des kurz zuvor eingewechselten Kleinhans (70) nahm er beide Zähler aus Hohenkirchen mit. Torchancen waren hüben wie drüben Mangelware. Die SG konnte nicht in Bestbesetzung antreten und verlor auch noch Stürmer Michael Neusel mit Verdacht auf Bänderriß. SG Trainer Roger Neusel: "Nun wird es auch für uns langsam eng"